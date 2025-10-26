Με φουσκωμένη κοιλίτσα και floral μπικίνι ποζάρει η Βανέσα Χάτζενς

Η Βανέσα Χάτζενς ποζάρει με μπικίνι και απολαμβάνει την εγκυμοσύνη της παρέα με τη φίλη της Λόρα Νιου, που περιμένει επίσης παιδί.

Η Βανέσα Χάτζενς γιορτάζει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της με τον πιο γλυκό τρόπο: ποζάροντας χαμογελαστή στην παραλία, φορώντας ένα μαύρο μπικίνι με λουλουδάτο μοτίβο που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η 36χρονη ηθοποιός του «High School Musical» μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες μαζί με τη στενή της φίλη, τη Λόρα Νιου, η οποία είναι επίσης έγκυος. Οι δύο γυναίκες φαίνονται να ποζάρουν αγκαλιασμένες, με τα μαλλιά τους να κυματίζουν φυσικά και χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι έγκυος με την καλύτερή σου φίλη 🥰😝», έγραψε στη λεζάντα η Χάτζενς, συγκινώντας τους θαυμαστές της.

Τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία πλημμύρισαν από ευχές και αγάπη. «Αυτό είναι τόσο γλυκό! ❤️», έγραψε ένας ακόλουθος, ενώ άλλος σχολίασε: «Δύο υπέροχες μέλλουσες μαμάδες». Μια θαυμάστρια πρόσθεσε: «Πόσο τυχερά τα παιδιά σας που θα μεγαλώσουν μαζί!».

Η φίλη της, Λόρα Νιου, μοιράστηκε επίσης τη χαρά της μέσα από δική της ανάρτηση, γράφοντας:

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να περνάω χρόνο με την καλύτερή μου φίλη! Η κοινή μας διαδρομή ήταν μαγική. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το σύμπαν έφερε τα μωρά μας τόσο κοντά. Νέες καλύτερες φίλες στον δρόμο!».

Η Χάτζενς αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της τον Ιούλιο, με μια φωτογραφία από διακοπές στο Μεξικό, όπου φορούσε καφέ μπικίνι δίπλα στον σύζυγό της, τον μπέιζμπολ παίκτη Κόουλ Τάκερ. Στη λεζάντα έγραψε απλά: «Δεύτερος γύρος!!!!», δείχνοντας για πρώτη φορά τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η σταρ και ο Τάκερ, 29 ετών, παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στο Τουλούμ του Μεξικού, σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία στενών φίλων και συγγενών. Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, έναν γιο, τον Ιούλιο του 2024, αν και δεν έχει αποκαλύψει το όνομά του δημόσια.

«Το να γίνω μητέρα ήταν το πιο δύσκολο αλλά και το πιο χαρούμενο κεφάλαιο της ζωής μου», είχε γράψει τότε η Χάτζενς στο Instagram. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για τη μικρή μου οικογένεια».

Με τη νέα εγκυμοσύνη της, η αγαπημένη ηθοποιός φαίνεται πιο λαμπερή και ευτυχισμένη από ποτέ — αποδεικνύοντας πως η μητρότητα της ταιριάζει απόλυτα.