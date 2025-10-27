Η Κένταλ Τζένερ αναβιώνει τη λάμψη του Moulin Rouge στην πασαρέλα, φορώντας το λαμπερό κορμάκι της Νικόλ Κίντμαν

Η Κένταλ Τζένερ μας έδειξε τη λάμψη που κρύβει μέσα της

Η Κένταλ Τζένερ κρύβει μέσα της ένα showgirl και το απέδειξε ξανά πριν λίγες ώρες, περπατώντας στην πασαρέλα Vogue World: Hollywood 2025. Μας άφησε με το στόμα «ανοιχτό» ξανά; Μας άφησε.

Το supermodel εμφανίστηκε στο show, φορώντας ένα σύνολο που σχεδίασαν αρχικά η Catherine Martin και ο Angus Strathie για τη Νικόλ Κίντμαν στην ταινία Moulin Rouge του Baz Luhrmann το 2001. Το look, που κάποτε φορούσε η θρυλική ηθοποιός, ως η εκθαμβωτική Σατίν, έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή – λαμπυρίζοντας κάτω από τα φώτα των Paramount Studios και επαναπροσδιορισμένο για μια από τις πιο κινηματογραφικές βραδιές στον κόσμο της μόδας.

Το σύνολο που φόρεσε η Κένταλ Τζένερ ήταν το λιγότερο εντυπωσιακό. Το φόρεμα με κορσέ και κρυστάλλους, ένα αυθεντικό κομμάτι της ιστορίας των κοστουμιών του Hollywood, έλαμπε με χιλιάδες χειροποίητες πέτρες. Και σίγουρα, ενσάρκωσε την αισθησιακή γοητεία και τη θεατρική πολυτέλεια που καθόριζαν την οπτική γλώσσα του Moulin Rouge. Προσθέτοντας τη δική της πινελιά, η Kένταλ Τζένερ πρόσθεσε στο look ένα μαύρο καπέλο και ένα διαφανές καλσόν, διοχετεύοντας ένα μοντέρνο στιλ. Το αποτέλεσμα; Ένα μείγμα νοσταλγίας και αυτοπεποίθησης νέας εποχής – μια άψογη συγχώνευση κινηματογραφικού μεγαλείου και στιλπνότητας στην πασαρέλα.

Από την άλλη, η Νικόλ Κίντμαν, εμφανίστηκε επίσης στην πασαρέλα, για την ακρίβεια άνοιξε το show, φορώντας ένα μαύρο σατέν φόρεμα Chanel by Matthieu Blazy σε συνδυασμό με κόκκινο κραγιόν και μπούκλες εμπνευσμένες από το παλιό Ηοllywood. Η ηθοποιός, κοινοποίησε φωτογραφίες από την πασαρέλα Vogue World: Hollywood 2025 στο Instagram και έγραψε: «Γιορτάζοντας τον κινηματογράφο και τη μόδα στο Vogue World: Hollywood ❤️ Ευχαριστώ την Άννα, τον Μπαζ, τον Ματιέ και όλη την ομάδα της Vogue World!».