Τεϊάνα Τέιλορ: Μαγνήτισε τα βλέμματα με το διαφανές φόρεμά της στο TIME100 Next

Η Τεϊάνα Τέιλορ εντυπωσίασε με διαφανές φόρεμα Tom Ford στο Time100 Next 2025, αναδεικνύοντας το γυμνασμένο κορμί της και την τολμηρή της αισθητική.

Η Τεϊάνα Τέιλορ ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο της βραδιάς στην εκδήλωση Time100 Next 2025, όπου μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με ένα τολμηρό, διαφανές φόρεμα του οίκου Tom Ford, σχεδιασμένο από τον Χάιντερ Άκερμαν για τη συλλογή Άνοιξη 2026. Το ρούχο, περισσότερο φούστα παρά φόρεμα, ανέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο το καλογυμνασμένο σώμα και τους καλλιτεχνικούς κοιλιακούς της ερμηνεύτριας, επιβεβαιώνοντας το μότο της βραδιάς: «Αν το έχεις, δείξ’ το.»

Το ιδιαίτερο κομμάτι που φόρεσε η Τέιλορ είχε παρουσιαστεί μόλις τον προηγούμενο μήνα στην πασαρέλα και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο προκλητικά της σεζόν. Κρατιόταν από ένα λεπτό λουράκι που ξεκινούσε από το κέντρο του κορμού της, περνούσε γύρω από τον λαιμό της και κατέληγε να σχηματίζει ένα σχέδιο που θύμιζε ένα ανάποδο στρινγκ για το σώμα. Το ίδιο το στρινγκ της Τέιλορ διακρινόταν καθαρά κάτω από το διάφανο ύφασμα, ενώ ξεπρόβαλε ελαφρώς πάνω από τη χαμηλοκάβαλη φούστα.

Για να ολοκληρώσει την εμφάνιση, η σταρ φόρεσε ένα μαύρο σακάκι, αφήνοντάς το ανοιχτό ώστε να τονίσει τη σιλουέτα της και τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς της — ένα σημείο του σώματος που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της.

getty images

Η εμφάνισή της εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας της για την προώθηση της νέας της σειράς στο Hulu, «All’s Fair», ωστόσο η συγκεκριμένη εμφάνιση θεωρείται η πιο αποκαλυπτική από όλες μέχρι σήμερα.

Η επιλογή της Τέιλορ αντικατοπτρίζει μια νέα γενιά “naked dress” — μια εξέλιξη της τάσης που κυριάρχησε τη δεκαετία του 2010. Τότε, τα «γυμνά φορέματα» στηρίζονταν σε στρατηγικά τοποθετημένα διακοσμητικά ή δίχτυα για να καλύψουν ελάχιστα το σώμα. Τώρα, το νέο κύμα διαφάνειας αφήνει ακόμη λιγότερα στη φαντασία, προσφέροντας μια πιο τολμηρή και απελευθερωμένη εκδοχή του στυλ.

Η Τέιλορ δεν είναι η μόνη που αγκαλιάζει αυτή τη ριζοσπαστική αισθητική. Η Έλα Έμχοφ εμφανίστηκε στα WSJ Innovator Awards με ένα σχεδόν αόρατο δαντελένιο φόρεμα Helsa, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε στο Variety’s Power of Women με ένα λαμπερό, διαφανές κορσέ φόρεμα Christian Cowan. Η Κρίστεν Στιούαρτ επέλεξε ένα λεπτεπίλεπτο δαντελένιο φόρεμα Rhea Costa για πρεμιέρα στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι η τάση έχει πλέον καθιερωθεί στα μεγαλύτερα κόκκινα χαλιά του κόσμου.

getty images

Φυσικά, καμία συζήτηση για τα τολμηρά looks δεν είναι πλήρης χωρίς την Ντακότα Τζόνσον, την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» του αποκαλυπτικού στυλ. Όπως δήλωσε πρόσφατα στη Vogue Germany:

«Πραγματικά δεν με νοιάζει τι λένε... Αν βρω ένα όμορφο φόρεμα με το οποίο νιώθω άνετα, φυσικά και θα το φορέσω!»

getty images

Η Τεϊάνα Τέιλορ, λοιπόν, δεν έκανε απλώς μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση — επανέγραψε τους κανόνες της θηλυκότητας και της αυτοπεποίθησης στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας ότι η μόδα εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο δυναμικά μέσα προσωπικής έκφρασης.