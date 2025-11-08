Νέες κατηγορίες κατά του Τζέρεμι Ρένερ: Η σκηνοθέτιδα Γι Ζου υποστηρίζει ότι δέχτηκε απειλές

Η Κινέζα σκηνοθέτιδα Γι Ζου κατηγορεί τον Τζέρεμι Ρένερ ότι της έστειλε ακατάλληλες φωτογραφίες και την απείλησε μετά τη ρήξη τους.

Ο Τζέρεμι Ρένερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά έπειτα από σοβαρές κατηγορίες της Κινέζας σκηνοθέτιδας Γι Ζου, με την οποία συνεργάστηκε στο ντοκιμαντέρ «Chronicles of Disney». Η Ζου υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός της έστειλε «προσωπικές» και «οικείες» φωτογραφίες, έγινε επιθετικός υπό την επήρεια αλκοόλ και την απείλησε πως θα καλέσει την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE).

Οι κατηγορίες δημοσιεύτηκαν αρχικά μέσω Instagram, ενώ στη συνέχεια η σκηνοθέτιδα παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην Daily Mail, συνοδεύοντας τους ισχυρισμούς της με screenshots και αποσπάσματα μηνυμάτων. Όπως ισχυρίζεται, ο Ρένερ επικοινώνησε μαζί της για πρώτη φορά τον Ιούνιο, στέλνοντάς της «προσωπικές φωτογραφίες» και βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου, συνοδευμένα από προκλητικά μηνύματα.

Η Ζου περιγράφει ότι ο ηθοποιός την προσέγγισε τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, υποσχόμενος συνεργασία για τη νέα της παραγωγή. Μετά από λίγους μήνες ωστόσο, «αρνήθηκε να στηρίξει το έργο και απέρριψε ακόμη και τη γνωριμία μας», όπως είπε, υποστηρίζοντας πως όταν προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει για τη συμπεριφορά του, εκείνος «αντέδρασε απειλητικά».

Σε ένα από τα περιστατικά, σύμφωνα με την ίδια, ο Ρένερ φέρεται να μέθυσε κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης στο σπίτι του στη Νεβάδα και να ξέσπασε σε φωνές και ύβρεις.

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου, κλειδώθηκα σε δωμάτιο και ειδοποίησα την ομάδα μου για το πού βρισκόμουν», τόνισε η σκηνοθέτιδα.

Η Ζου υποστήριξε ακόμη ότι ο Ρένερ της έστειλε μήνυμα, στο οποίο φέρεται να αναφέρει πως «η ICE θα ενημερωθεί» — σχόλιο που εκείνη εξέλαβε ως απειλή λόγω της κινεζικής της υπηκοότητας. Από τότε, όπως λέει, βιώνει «εκφοβισμό και διαρροή ψευδών πληροφοριών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η Ζου δηλώνει ότι οι κατηγορίες της δεν είναι προϊόν εκδίκησης: «Μου πήρε πολύ καιρό να μιλήσω δημόσια για τον πόνο και την ταπείνωση που ένιωσα. Δεν πρόκειται για διαμάχη δύο καλλιτεχνών, αλλά για μια στάση απέναντι στην κακομεταχείριση και την αλαζονεία».

Ο εκπρόσωπος του Ρένερ απάντησε με επίσημη δήλωση στο Page Six, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «εντελώς ανακριβείς και ψευδείς». Ο ίδιος ο Ρένερ δεν έχει προχωρήσει σε δημόσιο σχόλιο, ωστόσο κύκλοι κοντά του κάνουν λόγο για «ενορχηστρωμένη συκοφαντική εκστρατεία».

Ο 54χρονος ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Avengers» και «The Hurt Locker», είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο το 2019, όταν η πρώην σύζυγός του, Σόνι Πατσέκο, τον κατηγόρησε για κατάχρηση ουσιών και επιθετική συμπεριφορά. Ο Ρένερ είχε τότε απορρίψει τις κατηγορίες ως «ανοησίες» και σήμερα μοιράζεται την επιμέλεια της 12χρονης κόρης τους, Άβα.

Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται σε μια περίοδο που ο ηθοποιός προσπαθεί να ανακάμψει επαγγελματικά, μετά το σοβαρό ατύχημά του με χιονοκαθαριστικό στις αρχές του 2023. Παρότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο δημοσίων κατηγοριών και όχι επίσημης έρευνας, το κλίμα γύρω του μοιάζει πιο τεταμένο από ποτέ.