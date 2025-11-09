Κόρτνεϊ Κοξ: Σκηνοθετεί το ψυχολογικό θρίλερ «Evil Genius» με Πατρίσια Αρκέτ και Ντέιβιντ

Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία εξαπάτησης, απελπισίας και την οριακή σχέση μεταξύ θύματος και δράστη στο αμφιλεγόμενο έγκλημα του 2003 στην Πενσυλβάνια.﻿

Η νέα ταινία «Evil Genius» που βασίζεται σε αληθινή υπόθεση, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Κόρτνεϊ Κοξ, η οποία επιστρέφει πίσω από την κάμερα για να διηγηθεί μια συναρπαστική και παράξενη ιστορία εγκλήματος. Το ψυχολογικό θρίλερ έχει στο καστ τη βραβευμένη με Όσκαρ και Έμμι ηθοποιό Πατρίσια Αρκέτ, γνωστή για τις ερμηνείες της σε σειρές και ταινίες υψηλού επιπέδου, και τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητες για βραβεία όπως τα Emmy και Golden Globe για τον ρόλο του στη σειρά «Stranger Things».

Η ταινία αναπτύσσεται γύρω από την πραγματική υπόθεση του «πιτσαδόρου βομβιστή» που έλαβε χώρα το 2003 στην Πενσυλβάνια. Η εξέλιξη των γεγονότων παρουσιάζεται με έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά του εγκλήματος, αναδεικνύοντας θέματα όπως η εξαπάτηση, η απελπισία, η χειραγώγηση και η λεπτή γραμμή που χωρίζει θύματα και δράστες. Η υπόθεση παραμένει ένα παράξενο και συνάμα μακάβριο περιστατικό που συνδυάζει στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ και δραματικής έντασης.

Η παραγωγή της ταινίας είναι κοινή πρωτοβουλία των εταιρειών Aggregate Films και August Night, με χρηματοδότηση και σημαντική υποστήριξη από τον Jason Bateman. Η ίδια η Κόρτνεϊ Κοξ έχει αναλάβει και χρέη παραγωγού, ενώ η κινηματογραφική δουλειά πραγματοποιείται στο Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο να προσφέρει στο κοινό ένα δυνατό και πρωτότυπο σινεμά.

Η Κόρτνεϊ Κοξ, πέρα από την καριέρα της ως ηθοποιός, έχει ήδη σκηνοθετήσει διάφορα projects, από μουσικά βίντεο μέχρι ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, με το «Evil Genius» να σηματοδοτεί την επιστροφή της στη σκηνοθεσία μεγάλου μήκους βασισμένη σε αληθινές ιστορίες εγκλημάτων. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η συγκεκριμένη ιστορία τη συναρπάζει καθώς είναι «πιο παράξενη από τη φαντασία», γεμάτη από στιγμές που συνδυάζουν μακάβριο χιούμορ και βαθιά συγκίνηση.

Η Πατρίσια Αρκέτ, εκτός από τη συμμετοχή της στην ταινία, είναι γνωστή από τη δραστηριότητά της ως παραγωγός και σκηνοθέτης, με πρόσφατο ντεμπούτο τη σκηνοθεσία της ταινίας «Gonzo Girl». Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, από την πλευρά του, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ευελιξία του σε διαφορετικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου.

Tο «Evil Genius» υπόσχεται μια συναρπαστική ματιά στο μυαλό και τη ζωή όσων βρέθηκαν μπλεγμένοι σε αυτή την παράξενη υπόθεση, προσφέροντας στους θεατές μια ταινία με βάθος, ένταση και πολλαπλές διαστάσεις χαρακτήρων, που δεν αποτυπώνει μόνο τα γεγονότα αλλά και την ψυχολογία πίσω από αυτά.