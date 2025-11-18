Η Ιρίνα Σάικ μιλά για την ανατροφή της 8χρονης κόρης της: “Έχει ελάχιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο”

Η Ιρίνα Σάικ σε μια σπάνια εξομολόγηση για την κόρη της, που απέκτησε το 2017 με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Η Ιρίνα Σάικ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ μπορεί να έχουν τερματίσει την ερωτική σχέση τους, ωστόσο μέχρι σήμερα πορεύονται μαζί ως οικογένεια. Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2015 και χώρισε οριστικά το καλοκαίρι του 2019, έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Λία ντε Σεν, που μετρά οκτώ χρόνια ζωής. Οι δυο τους προσπαθούν να συνεργάζονται όσο το δυνατόν καλύτερα για την ανατροφή της κόρης τους, τηρώντας κοινή στάση και γραμμή.

Η αλήθεια είναι πως το 39χρονο super model σπανίως μοιράζεται δημόσια πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή της. Σε συνέντευξή της στο People, ωστόσο, έκανε μια εξαίρεση και αναφέρθηκε στον τρόπο που έχουν επιλέξει με τον Μπράντλεϊ Κούπερ να μεγαλώνουν την κόρη τους. Η 8χρονη έχει επίγνωση ότι οι γονείς της είναι δημόσια πρόσωπα, με καριέρα στην υποκριτική και το μόντελινγκ, ωστόσο προσπαθούν η επαγγελματική ιδιότητά τους να μην επηρεάζει την καθημερινότητά της.

Όπως παραδέχτηκε η Ιρίνα Σάικ, προτεραιότητα και των δύο είναι η Λία ντε Σεν να νιώθει άνετα. Από εκεί και πέρα, φροντίζουν ο χρόνος που περνά στις οθόνες να είναι ελάχιστος, θέτοντας διαφορετικές προτεραιότητες. «Έχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν μπαίνει σχεδόν καθόλου», είπε αρχικά, προσθέτοντας πως επιθυμία της είναι να επικεντρωθεί «στις σχέσεις με τους φίλους της και στην προσφορά αγάπης». «Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσατε να δώσετε στο παιδί σας, μεγαλώνοντάς το σε μια στοργική οικογένεια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ιρίνα Σάικ εξομολογήθηκε πως προσπαθεί να διδάξει στην κόρη της την αυτοεκτίμηση, σε μια κοινωνία όπου τα πρότυπα ομορφιάς δεσπόζουν. Το μοντέλο, που γνωρίζει καλά τις απόψεις που επικρατούν στον χώρο της μόδας και τα κοινωνικά στερεότυπα, θεωρεί πως πρωταρχικός στόχος ενός γονέα είναι να «οπλίσει» το παιδί του με αξίες και αρετές, που θα το βοηθήσουν να προστατέψει τον εαυτό σου σε κάθε δύσκολη στιγμή. «Υπάρχουν τόσα πολλά πρότυπα ομορφιάς από τα οποία προσπαθώ να την προστατέψω», κατέληξε.

Splash News

Η Ιρίνα Σάικ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχουν καταφέρει να βρουν την ισορροπία στη σχέση τους, μετά τον χωρισμό, μένοντας αγαπημένοι. Πέρα από κοινές εξόδους, οι τρεις τους κάνουν γιορτές μαζί - όπως το Halloween - ή ταξιδεύουν, περνώντας ποιοτικό χρόνο σαν οικογένεια.