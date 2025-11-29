Τζόνι Ντεπ για Βανέσα Παραντί: «Ήταν οι πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου»

Ο Τζόνι Ντεπ περιγράφει τη ζωή του με τη Βανέσα Παραντί και τα δύο τους παιδιά ως μια περίοδο ευτυχίας και δημιουργικής ισορροπίας.

Ο Τζόνι Ντεπ άνοιξε την καρδιά του για τη ζωή του με τη Βανέσα Παραντί και τα δύο τους παιδιά, περιγράφοντας την κοινή τους πορεία ως «ευδαιμονία». Σε συνέντευξή του στο AFP από το Τόκιο, ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε ότι οι αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο του προσφέρουν ακόμα ζεστασιά και γαλήνη, τονίζοντας τη σημασία που είχε η οικογένεια στην προσωπική του ζωή και την καριέρα του.

«Δεν έχω παρά μόνο απίστευτες αναμνήσεις από εκείνες τις μέρες. Μου έδωσαν χρόνο να γίνω πατέρας της περιοδείας», ανέφερε ο Ντεπ, εξηγώντας ότι εκείνη την εποχή η Βανέσα Παραντί ταξίδευε συνεχώς για τις μουσικές και καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις, ενώ ο ίδιος είχε την ευκαιρία να αφοσιωθεί στα παιδιά τους. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον τίτλο του δίσκου της Παραντί, Bliss (Ευδαιμονία), λέγοντας πως αντιπροσωπεύει ακριβώς τη συναισθηματική κατάσταση που βίωνε.

Ο Ντεπ και η Παραντί ήταν ζευγάρι από το 1998 έως το 2012 και έχουν δύο παιδιά. Η σχέση τους συχνά θεωρήθηκε σταθερή και δημιουργική, σε αντίθεση με τις πιο ταραχώδεις σχέσεις του ηθοποιού με άλλες διασημότητες, όπως η Γουινόνα Ράιντερ και η Κέιτ Μος. Ο σύντομος γάμος του με την Άμπερ Χερντ, που τελείωσε το 2017, προκάλεσε εκτενή δημοσιότητα και οδήγησε σε δικαστικές διαμάχες, οι οποίες έγιναν διεθνώς θέμα συζήτησης.

Το 2020, ο Ντεπ προσέφυγε κατά της εφημερίδας The Sun για δυσφήμιση, αφού τον χαρακτήρισε «γυναικοδαρτή». Παρά την παραδοχή χρήσης ναρκωτικών, ο ηθοποιός αρνήθηκε οποιαδήποτε βία και έχασε την πρώτη δίκη. Δύο χρόνια αργότερα, όμως, σε δίκη για δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντεπ κέρδισε την υπόθεση, σε μια δικαστική διαμάχη που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις συζητήσεις γύρω από το κίνημα #MeToo.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ντεπ επέστρεψε δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Jeanne du Barry, η οποία άνοιξε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2023. Εξάλλου, έχει ανακοινώσει συμμετοχή σε νέες παραγωγές, όπως οι Day Drinker και Ebenezer: A Christmas Carol, ενώ το 2022 σκηνοθέτησε τη βιογραφική ταινία για τον Αμεντέο Μοντιλιάνι.

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Τζόνι Ντεπ είναι και καλλιτέχνης ζωγράφος και μουσικός. Στην πρώτη του έκθεση, Friends and Heroes, στη Βρετανία, πούλησε 780 έργα μέσα σε λίγες ώρες, κερδίζοντας πάνω από 3 εκατομμύρια λίρες. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ζωγράφο, αλλά βλέπει τη ζωγραφική και τη μουσική ως αναπόσπαστες μορφές έκφρασης που του επιτρέπουν να απελευθερώσει την δημιουργική του ενέργεια. «Αυτό που με ενθουσιάζει σήμερα, αυτό που μπορεί να μου δώσει μια μικρή δόση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι κάτι που με εκπλήσσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην συνέντευξη.

Ο Τζόνι Ντεπ παραμένει μια σύνθετη προσωπικότητα: πατέρας, καλλιτέχνης, ηθοποιός και μουσικός, με μια ζωή γεμάτη προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Ωστόσο, η περίοδος με τη Βανέσα Παραντί, όπως λέει ο ίδιος, θα μείνει για πάντα στην καρδιά του ως μια στιγμή πραγματικής ευτυχίας και ισορροπίας.