Μίντοου Γουόκερ: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, αποτίει φόρο τιμής στον πατέρα της, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του

«12 χρόνια χωρίς εσένα… Σ’ αγαπώ για πάντα»

O Πολ Γουόκερ έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 12 χρόνια. Και η 27χρονη κόρη του, Μίντοου Γουόκερ απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα της, πριν μερικές ώρες, μέσω των social media. Η ίδια, δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες της με τον μπαμπά της όταν ήταν μικρό κορίτσι.

Δώδεκα χρόνια από την ημέρα του τροχαίου, που στοίχισε τη ζωή στον πρωταγωνιστή του «Fast & Furious», Πολ Γουόκερ, η κόρη του, έγραψε: «12 χρόνια χωρίς εσένα… Σ’ αγαπώ για πάντα». Στις φωτογραφίες της ανάρτησης, η Μίντοου Γουόκερ κάθεται σε έναν πάγκο της κουζίνας, ντυμένη με ένα λευκό μπλουζάκι και ροζ παντελόνι, ενώ ο μπαμπάς της τη συνοδεύει φορώντας ένα κίτρινο καπέλο και μπλε μπλουζάκι. Στη φωτογραφία, η Μίντοου και ο ηθοποιός σβήνουν μαζί μία τούρτα γενεθλίων.

Η Μίντοου Γουόκερ έχει στενή σχέση με τους φίλους του πατέρα της και πρώην συμπρωταγωνιστές του στο «Fast & Furious», Βιν Ντίζελ και Λουντάκρις. Ο Βιν Ντίζελ, προκάλεσε σάλο στους θαυμαστές νωρίτερα φέτος, όταν ανακοίνωσε ότι ο Πολ θα εμφανιστεί στην τελευταία ταινία του «Fast & Furious». Υπενθυμίζουμε ότι ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου του 2013 και σε ηλικία 40 ετών. Βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού όταν ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων Ρότζερ Ρόντας, έχασε τον έλεγχο της Porsche Carrera GT του Γουόκερ και προσέκρουσε σε κολόνα στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας. Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση και οι Αρχές διαπίστωσαν τον θάνατο και των δύο αντρών μόλις έφτασαν στο σημείο.

