Η Μπριζίτ Μπαρντό αποκάλυψε ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

H Μπριτίζ Μπαρντό είπε σε νέα συνέντευξή της ότι είναι ακόμα ζωντανή χάρη σε ένα «θαύμα». Η θρυλική star του κινηματογράφου, αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «Bardot» ότι πάλευε με την κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή, ακόμα και στην ακμή της καριέρας της, και ότι προσπάθησε αρκετές φορές να αυτοκτονήσει.

Μιλώντας στους Sunday Times, η Μπριτίζ Μπαρντό έριξε «φως» στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, αποκαλύπτοντας πως έκανε πολλές απόπειρες αυτοκτονίας σε νεότερη ηλικία. Ωστόσο, είπε ότι σε μια περίπτωση συνέβη κάτι θαυματουργό. «Αυτοκτονούσα και σώθηκα από θαύμα», τόνισε η ηθοποιός. Η ίδια, εξήγησε, ότι το γεγονός ότι θεωρούσαν σύμβολο του σεξ τη δεκαετία του 1960 προκάλεσε εσωτερική αναταραχή. «Κάθε πρωί ξυπνάω και είμαι λυπημένη», σημείωσε.

Getty images@Hulton Archive

Η Μπριζίτ Μπαρντό δεν ήταν μόνο ένα είδωλο εκείνες τις δεκαετίες, καθώς η Μπριζίτ Μπαρντό πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του 1956, το «Η Αλήθεια» της δεκαετίας του 1960 και το «Viva Maria!» του 1965. Σήμερα, αυτό που την κρατάει χαρούμενη είναι η αγάπη της γιαν τα ζώα. «Δεν με νοιάζει αν με θυμούνται οι άνθρωποι. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά είναι να θυμούνται οι άνθρωποι τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα», συνέχισε, σύμφωνα με τους Times. «Όσο περισσότερο προχωράω στη ζωή μου, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι περισσότερο ζώο παρά άνθρωπος», υποστήριξε.

Αυτή, δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλάει ανοιχτά για τους αγώνες της στη ζωή. Στην αυτοβιογραφία της, Initiales BB, που εκδόθηκε το 1995, περιγράφει λεπτομερώς άλλες απόπειρες αυτοκτονίας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, η οποία ισχυρίστηκε επίσης ότι το κείμενο αναφερόταν σε πιθανή κατάχρηση αλκοόλ.«Όταν ζεις τόσο έντονες στιγμές όπως εγώ, υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός να πληρώσεις», είπε, σύμφωνα με το μέσο, προσθέτοντας, «Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τη δυστυχία που ακολουθεί τη μεγάλη ευτυχία».

