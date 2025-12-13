Πίτερ Γκριν: Έφυγε σε ηλικία 60 ετών ο αξέχαστος «κακός» των Pulp Fiction και The Mask

Ο Πίτερ Γκριν, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες "Pulp Fiction" και "The Mask", βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Ο αμερικανός ηθοποιός Πίτερ Γκριν, γνωστός για τις εμβληματικές του ερμηνείες ως «κακός» σε ταινίες-σταθμούς του Χόλιγουντ όπως τις Pulp Fiction και The Mask, απεβίωσε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 60 ετών. Ο Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Lower East Side της Νέας Υόρκης, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς. Η αιτία του θανάτου δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα και αναμένεται να καθοριστεί από τον ιατροδικαστή, ενώ οι αρχές δεν υποπτεύονται εγκληματική ενέργεια.

Γεννημένος στις 8 Οκτωβρίου 1965 στο Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ, ο Πίτερ Γκριν ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιόλογους χαρακτήρες «κακών» της εποχής του, με έντονη παρουσία στην οθόνη.

Η μεγάλη στιγμή στην καριέρα του ήρθε το 1994, όταν ερμήνευσε τον Ζεντ στην ταινία Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας που άφησε ανεξίτηλη εντύπωση στους θεατές και στην ποπ κουλτούρα. Την ίδια χρονιά, υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, τον κύριο αντίπαλο του Τζιμ Κάρι στην επιτυχημένη ταινία The Mask, ενισχύοντας την εικόνα του ως ένας από τους πιο δυνατούς «κακούς» του 90’s σινεμά.

Στιγμιότυπο από την ταινία "The Mask" του 1994

Ο Γκριν ήταν επίσης γνωστός για την ερμηνεία του στο Clean, Shaven (1993), όπου έπαιξε έναν άνδρα με σχιζοφρένεια που συνδέεται με μια υπόθεση φόνου, μια ερμηνεία που απέσπασε κριτική αναγνώριση και θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο απαιτητικά του ρόλους.

Εκτός από αυτές τις δύο ταινίες-σταθμούς, είχε σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες όπως The Usual Suspects και Training Day, στις οποίες η παρουσία του, αν και σε δευτερεύοντες ρόλους, εμπλούτισε το καστ με την ίδια ένταση που τον χαρακτήριζε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γκριν απέδωσε περισσότερους από 90 ρόλους σε κινηματογράφο και τηλεόραση, εμφανιζόμενος επίσης σε σειρές όπως The Black Donnellys, Life on Mars, Chicago P.D. και πιο πρόσφατα στη σειρά The Continental, που αποτελεί προοίμιο του John Wick.

Ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, εξύμνησε τη σπουδαιότητα του Πίτερ Γκριν ως ηθοποιού και ανθρώπου, λέγοντας ότι «κανείς δεν έπαιζε τον κακό καλύτερα» και ότι, παρά το σκληρό προφίλ που του έδιναν οι ρόλοι του στη μεγάλη οθόνη, «είχε και μια τρυφερή πλευρά που λίγοι γνώριζαν, με καρδιά χρυσάφι».

Η ίδια ηθοποιία του χαρακτήρα του έγινε σύμβολο της ικανότητας να ενσαρκώνει αντιηρωικούς, σύνθετους ρόλους με μια αίσθηση βάθους και μυστηρίου που λίγοι χαρακτήρες «κακών» καταφέρνουν να εκφράσουν.

Στα σχέδια του Γκριν για το μέλλον περιλαμβάνονταν η συμμετοχή του σε ανεξάρτητο θρίλερ με τίτλο Mascots στο πλευρό του Μίκι Ρουρκ, με την παραγωγή να είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, καθώς και μια νέα ταινία δράματος με τίτλο State of Confusion. Αυτά τα πρότζεκτ μαρτυρούν ότι, ακόμη και προς το τέλος της ζωής του, ο Γκριν παρέμενε ενεργός και δεσμευμένος στο έργο του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα θλίψης σε σινεφίλ και επαγγελματίες του χώρου, με πολλούς να μνημονεύουν τον Γκριν ως έναν από τους πιο αξιόπιστους χαρακτήρες ηθοποιούς της γενιάς του. Το στίγμα που άφησε στην ποπ κουλτούρα, κυρίως μέσα από τον ρόλο του Ζεντ στο Pulp Fiction, έχει παραμείνει ζωντανό στις μνήμες των θεατών, ενισχύοντας το γεγονός ότι ακόμη και σε βραχύβιους ρόλους μπορεί κανείς να δημιουργήσει ανεξίτηλη κινηματογραφική μνήμη.

Ο Πίτερ Γκριν αφήνει πίσω του έναν αδελφό και μια αδελφή, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό του, όπως δήλωσε ο μάνατζέρ του. Η αναπόφευκτη συζήτηση για την κληρονομιά του ως ηθοποιού συνεχίζεται, με το διαχρονικό έργο του να παραμένει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του κινηματογράφου.