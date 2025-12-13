Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διαφανές catsuit, εμπνευσμένο από την Τζέρι Χολ

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε ξανό ότι παραμένει ένα από τα πιο τολμηρά fashion icons του Χόλιγουντ, προκαλώντας πανικό στα social media με την τελευταία της εμφάνιση.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Σαρλίζ Θερόν, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ιδιαίτερα εντυπωσιακές φωτογραφίες από μια λαμπερή εορταστική βραδιά με θέμα «Disco Intherono», και οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές. Στις εικόνες που ανέβασε, ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό, ολόσωμο catsuit από μαύρη, εντελώς διαφανή δαντέλα.

Η δημιουργία της Norma Kamali, που κοστίζει περίπου 275 δολάρια, αναδεικνύει τη σιλουέτα της με μακριά μανίκια, λεπτομέρειες τύπου καλτσοδέτας και μια εφαρμογή που αφήνει ελάχιστα στη φαντασία. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μεταλλικά σανδάλια με λεπτά λουράκια, χρυσά κοσμήματα και μια μαύρη δερμάτινη ζώνη που τόνιζε τη μέση της, ενώ το σκηνικό έγινε ακόμη πιο ανατρεπτικό από το γεγονός ότι η ηθοποιός πόζαρε μέσα σε… μπανιέρα.

Η ίδια συνόδευσε τις αναρτήσεις της με λιτές αλλά χαρακτηριστικές λεζάντες. Στη μία έγραψε απλώς «Τι νύχτα!», ενώ στην άλλη αποκάλυψε ότι το look αποτελούσε φόρο τιμής στη «μεγαλύτερη ντίβα», την Τζέρι Χολ. Μάλιστα, στο ίδιο post συμπεριέλαβε δύο φωτογραφίες της θρυλικής μούσας της δεκαετίας του ’70, τραβηγμένες σε νυχτερινό κέντρο του Παρισιού το 1976, όπου η Χολ φορούσε ένα σχεδόν πανομοιότυπο μαύρο δαντελένιο catsuit. Η αναφορά δεν ήταν τυχαία, καθώς το πάρτι είχε έντονες αναφορές στη χρυσή εποχή της ντίσκο και στις εμβληματικές προσωπικότητες που τη σημάδεψαν.

Σύμφωνα με τον προσωπικό της κομμωτή, Αντίρ Άμπεργκελ, το σύνολο σχεδιάστηκε ως φόρος τιμής στην «εμβληματική γιορτινή αισθητική» της Τζέρι Χολ. Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση που συνδύαζε τη νοσταλγία των ’70s με τη σύγχρονη, αφοπλιστική αυτοπεποίθηση της Θερόν. Οι καλεσμένοι της βραδιάς, όπως αποκάλυψαν έμμεσα σχόλια και stories, ήταν ντυμένοι ως χαρακτήρες της disco εποχής, με αναφορές ακόμη και στον Άντι Γουόρχολ, ενισχύοντας τη θεατρικότητα και το glam της εκδήλωσης.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν άμεσες και ενθουσιώδεις. «Δεν είμαστε άξιοι», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση, ενώ άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Κυρία μου, δεν μπορείτε να δημοσιεύετε κάτι τέτοιο χωρίς προειδοποίηση». Πολλοί στάθηκαν όχι μόνο στη σέξι εμφάνιση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ηθοποιός επαναπροσδιορίζει την έννοια της θηλυκότητας και της ηλικίας στο Χόλιγουντ, δείχνοντας ότι στα 50 της μπορεί να είναι πιο τολμηρή και επιδραστική από ποτέ.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Σαρλίζ Θερόν επιλέγει αποκαλυπτικές δημιουργίες. Το περασμένο καλοκαίρι εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Old Guard 2» στο Λος Άντζελες με μια διάφανη δίχτυνη φόρμα Givenchy. Εκείνο το look ήταν σαφώς πιο «συγκρατημένο», καθώς συνδυάστηκε με ψηλόμεσο σλιπ, μπραλέτα και ένα σακάκι τύπου σμόκιν. Λίγους μήνες αργότερα, στο Παρίσι, η ηθοποιός εντυπωσίασε ξανά με ένα λευκό κοστούμι Givenchy, φορώντας από μέσα μόνο ένα μαύρο bralette και αλυσίδες που αγκάλιαζαν το σώμα της.

Παρότι δεν έχουν δημοσιευτεί πολλές ακόμη φωτογραφίες από το συγκεκριμένο πάρτι, παρουσίες όπως η Νατάσα Λιόν και ο Ντίλαν Μαλβέινι επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους μέσω σχολίων, περιγράφοντας μια βραδιά γεμάτη χορό, λάμψη και ανεπιτήδευτη διασκέδαση. Σε μια περίοδο όπου τα εορταστικά events διαδέχονται το ένα το άλλο, η συγκεκριμένη βραδιά φαίνεται πως ξεχώρισε – όχι μόνο για το θέμα της, αλλά και για την αβίαστη τόλμη με την οποία η Σαρλίζ Θερόν υπενθύμισε ότι η μόδα, όπως και η αυτοέκφραση, δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια.

