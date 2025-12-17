Τιμοτέ Σαλαμέ: Ντύθηκε ασορτί με τη μαμά του, μετά τη matchy - matchy εμφάνιση με την Κάιλι Τζένερ

Αν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ, είναι πως αγαπάει το πορτοκαλί. Η κοινή εμφάνιση με τη μητέρα του στην κινηματογραφική πρεμιέρα του.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη του Χόλιγουντ. Πέρα από την ικανότητά του να μεταμορφώνεται για τους ρόλους του, δεν διστάζει να πειραμαστεί και με το στιλ του. Αυτή την περίοδο, φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο πορτοκαλί. Μετά τη matchy - matchy εμφάνιση που έκανε με τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ, στην πρεμιέρα της ταινίας του στο Λος Άντζελες πριν από μια εβδομάδα, τώρα ντύθηκε ασορτί με τη μητέρα του, Νικόλ Φλέντερ. Ναι, ναι, όντως.

Ο πρωταγωνιστής του «Marty Supreme» έδωσε το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας του στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενος από τη μαμά του. Μάλιστα, οι δυο τους ήταν ντυμένοι στα πορτοκαλί, μαγνητίζοντας τα φλας των φωτογράφων. Κι αν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ, είναι πως αυτή την περίοδο της ζωής του αγαπάει πολύ το πορτοκαλί χρώμα.

Getty Images

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φόρεσε ξανά πορτοκαλί και εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με τη μητέρα του

Ο ταλαντούχος ηθοποιός προφανώς και δεν φόρεσε το ίδιο κοστούμι, ωστόσο η απόχρωση ήταν ακριβώς ίδια. Αυτή τη φορά, τα ρούχα του σχεδιάστηκαν από τον Χάιντερ Άκερμαν για τον Τομ Φορντ. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κράτησε τα γυαλιά του και ολοκλήρωσε το look με μαύρα παπούτσια, ενώ η μητέρα του επέλεξε χρυσή τσάντα, ασημένια κοσμήματα και πέδιλα σε μια διαφορετική απόχρωση του πορτοκαλί.

Σύμφωνα με τους fashion experts, οι εμφανίσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ με total orange looks - άλλοτε με την Κάιλι Τζένερ και άλλοτε με τη μητέρα του - επιβεβαιώνουν πως ο ηθοποιός έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία του «method dressing», μια τάση που βλέπουμε όλο και συχνότερα να υιοθετείται από τους πρωταγωνιστές σειρών/ταινιών στα red carpets. Όπως εξηγούν, οι στιλιστικές επιλογές τους συνδέονται με τους ρόλους ή γενικότερα το περιεχόμενο της δουλειάς τους - σε μια προσπάθεια να φέρουν σε επαφή τη μόδα με τον κινηματογράφο.

Η κίνηση, λοιπόν, του Τιμοτέ Σαλαμέ να εμφανιστεί με έντονο total orange look στις δύο μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες της ταινίας του - στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη - καθόλου τυχαία δεν είναι. Και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, κατάφερε να πετύχει 100% τον στόχο του.

