Συγκινημένη η Γκουίνεθ Πάλτροου: Χάζευε την 21χρονη κόρη της να ποζάρει στο red carpet, φορώντας φόρεμά της

Η Απλ Μάρτιν συνόδευσε τη μητέρα της, Γκουίνεθ Πάλτροου, στην πρεμιέρα του “Marty Supreme”. To βίντεο που έγινε viral από το κόκκινο χαλί.

Ένα βίντεο με τη Γκουίνεθ Πάλτροου και την κόρη της, Απλ Μάρτιν, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Marty Supreme», η ηθοποιός - που συμπρωταγωνιστεί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ - έδωσε το «παρών» στο red carpet συνοδευόμενη από τα παιδιά της, Απλ και Μόουζες. Η Γκουίνεθ Πάλτροου επιλέγει αρκετά συχνά να εμφανιστεί σε πρεμιέρες ή σημαντικές εκδηλώσεις μαζί με τα παιδιά της, αφού αποτελούν το μεγαλύτερο στήριγμά της. Συνεπώς, δεν θα γινόταν να απουσιάζουν από αυτή την κινηματογραφική πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

Σε αυτή την εμφάνιση, όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Η Απλ Μάρτιν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα από τα φορέματα της μητέρας της. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και - προφανώς - ούτε και η τελευταία. Και εμείς, άλλωστε, αν είχαμε τη ντουλάπα της Γκουίνεθ Πάλτροου, αυτό ακριβώς θα κάναμε. Η 21χρονη διάλεξε μια κομψή και ταυτόχρονα σέξι δημιουργία, την οποία είχε φορέσει η ηθοποιός πριν από σχεδόν 20 χρόνια - το 1996 - στην πρεμιέρα της ταινίας «Emma».

Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, βλέπουμε τη Απλ Μάρτιν να ποζάρει μόνη της στους φωτογράφους και την Γκουίνεθ Πάλτροου να την καμαρώνει από το πλάι συγκινημένη. Η ηθοποιός θαυμάζει τα παιδιά της και είναι πολύ χαρούμενη για τη διαδρομή τους, όπως έχει δηλώσει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις της. Όσον αφορά στην ίδια, έκανε ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση, φορώντας ένα μαύρο σύνολο (φούστα - μπλούζα) δια χειρός Maison Valentino.

Getty Images

Η 21χρονη μπορεί να μην ακολούθησε τα χνάρια της μητέρας της στην υποκριτική και να ασχολείται με τη μουσική, ωστόσο μονοπωλεί συχνά το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει μια ανώνυμα πηγή στη «Daily Mail», η Γκουίνεθ Πάλτροου αποδέχθηκε την πρόταση να παίξει στην ταινία με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, μετά από πιέσεις της κόρη της, αφού δηλώνει ερωτευμένη μαζί του.

