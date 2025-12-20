Αριάνα Γκράντε: Μάς «ταξίδεψε» στη χρυσή εποχή της τηλεόρασης - Το φόρεμα-σύμβολο της Κάρολ Μπέρνετ που φόρεσε στο "SNL"

Η Αριάνα Γκράντε επέλεξε να κάνει το δικό της στιλιστικό ταξίδι στο παρελθόν. Η ίδια εμφανίστηκε με ένα αυθεντικό φόρεμα της δεκαετίας του ’70.

Με μια εμφάνιση που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει απευθείας από τις σελίδες της τηλεοπτικής ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αριάνα Γκράντε επέλεξε να προωθήσει το επερχόμενο επεισόδιο του «Saturday Night Live» φορώντας ένα αυθεντικό φόρεμα της δεκαετίας του ’70, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θρυλική κωμικό Κάρολ Μπέρνετ. Η επιλογή της δεν ήταν απλώς μια στιλιστική δήλωση, αλλά μια συνειδητή αναφορά στη χρυσή εποχή του αμερικανικού θεάματος και στους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν.

Η 32χρονη σταρ, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Wicked», φόρεσε ένα vintage φόρεμα του Μπομπ Μάκι, το οποίο η Κάρολ Μπέρνετ είχε φορέσει για πρώτη φορά το 1973, κατά τον εναρκτήριο μονόλογό της στο «The Carol Burnett Show». Το συγκεκριμένο ένδυμα, σε αποχρώσεις του κίτρινου, του καφέ και του σαφράν, με χαρακτηριστικές λωρίδες σε σχήμα V και βαθιά λαιμόκοψη, συνοδευόταν από ένα ταιριαστό σάλι, αποπνέοντας τη θεατρικότητα και την κομψότητα που χαρακτήριζαν εκείνη την εποχή.

Πίσω από την επιλογή βρίσκεται ο διάσημος στιλίστας Λο Ρόουτς, ο οποίος εντόπισε το φόρεμα στο Julien’s Auctions στο Μπέβερλι Χιλς. Το κομμάτι είχε διατεθεί πρόσφατα στη δημοπρασία «Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit», όπου πουλήθηκε έναντι 3.840 δολαρίων. Αν και δεν συγκαταλέγεται στα ακριβότερα έργα του Μάκι, η ιστορική και πολιτισμική του αξία το καθιστά μοναδικό.

Στην ίδια δημοπρασία, το ακριβότερο κομμάτι του Μπομπ Μάκι ήταν ένα κοστούμι με πούλιες του 1978, το οποίο είχε φορέσει η Σερ, μακροχρόνια μούσα του σχεδιαστή. Το γεγονός ότι η Σερ είναι η μουσική καλεσμένη στο επερχόμενο επεισόδιο του «Saturday Night Live» προσδίδει μια επιπλέον, σχεδόν κινηματογραφική, σύμπτωση στην όλη ιστορία.

Η επιλογή της Αριάνα Γκράντε λειτουργεί ως φόρος τιμής στη μακρά κληρονομιά του Μπομπ Μάκι, ενός σχεδιαστή που έντυσε μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας. Κατά τη διάρκεια των 11 χρόνων προβολής του «The Carol Burnett Show», ο Μάκι σχεδίασε περίπου 17.000 κοστούμια, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της οπτικής ταυτότητας της εκπομπής.

Η επιρροή του εκτείνεται πολύ πέρα από την τηλεόραση. Ο ίδιος είχε εργαστεί ως βοηθός του σχεδιαστή Ζαν Λουί στο ιστορικό φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε το 1962, όταν τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Φ. Κένεντι — ένα φόρεμα που επανήλθε στην επικαιρότητα το 2022, όταν το φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala. Τα τελευταία χρόνια, το αρχείο του Μάκι έχει μετατραπεί σε πηγή έμπνευσης για μια νέα γενιά σταρ, με την Μάιλι Σάιρους, τη Ζεντάγια, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και την Τέιλορ Σουίφτ να επιλέγουν δημιουργίες του για σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις.

Για την Αριάνα Γκράντε, η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας. Η ίδια έχει δώσει αλλεπάλληλες συνεντεύξεις για την ταινία «Wicked: For Good», στην οποία επιστρέφει στον ρόλο της Γκλίντα, στο πλευρό της Σίνθια Ερίβο ως Ελφάμπα, υπό τη σκηνοθεσία του Τζον Μ. Τσου. Παράλληλα, η παρουσία της στο «Saturday Night Live» σηματοδοτεί την πέμπτη συνολικά εμφάνισή της στην ιστορική εκπομπή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της σχέση με τη σκηνή και την τηλεόραση.

Με ένα φόρεμα που κουβαλά μισό αιώνα ιστορίας, η Γκράντε δεν περιορίστηκε σε μια νοσταλγική αναφορά. Αντίθετα, απέδειξε πως η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, συνδέοντας το παρελθόν της τηλεοπτικής λάμψης με το παρόν της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.