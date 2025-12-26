Τα Χριστούγεννα των Ομπάμα θέλουν… logistics: Ο απίστευτος αριθμός καρτών που στέλνουν κάθε χρόνο

Αν νομίζεις ότι στέλνεις πολλές χριστουγεννιάτικες κάρτες, περίμενε να ακούσεις τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο σπίτι της οικογένειας Ομπάμα.

Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτού του κόσμου, οι χριστουγεννιάτικες κάρτες είναι μια μικρή, σχεδόν ρομαντική παράδοση. Εγκάρδιες ευχές, όμορφα λόγια και πολλή αγάπη γεμίζουν κάθε ευχετήρια κάρτα. Για την οικογένεια Ομπάμα, όμως, αποτελούν κάτι πολύ μεγαλύτερο: πρόκειται για μια συνήθεια που απαιτεί οργάνωση, χρόνο και έναν εντυπωσιακό αριθμό καρτών - ίσως και μελανιού.

Η Μισέλ Ομπάμα προέβη σε μια μεγάλη αποκάλυψη σε πρόσφατη συνέντευξή της, γνωστοποιώντας πως τα Χριστούγεννα στο σπίτι της οικογένειάς της συνοδεύονται από μια διαδικασία, που θυμίζει περισσότερο επιχείρηση παρά απλή ανταλλαγή ευχών. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια συνήθεια, που έχει άρωμα «ναφθαλίνης», όμως δεν παύει ποτέ να δίνει χαρά στους παραλήπτες της. Δεν κατάλαβες; Θα σου εξηγήσω.

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε μια χριστουγεννιάτικη συνήθεια της οικογένειάς της, που εξέπληξε τους πάντες

Καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, η Μισέλ Ομπάμα ρωτήθηκε πόσες χριστουγεννιάτικες κάρτες στέλνουν κάθε χρόνο. Και η απάντηση που έλαβε ο παρουσιαστής, δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του. Δηλαδή, ούτε από το δικό μας. Τι είπε με απόλυτη φυσικότητα; «Το ελέγξαμε. Είναι πάνω από 100.000».

Τόσο ο παρουσιαστής όσο και το κοινό έμειναν άφωνοι, με την ίδια να διευκρινίζει ότι ο αριθμός αυτός δεν αφορά μόνο στενούς φίλους και συγγενείς, αλλά περιλαμβάνει επαγγελματικές επαφές, συνεργάτες, ανθρώπους από το Ίδρυμα Obama και όσους η οικογένεια θεωρεί σημαντικό να ευχαριστήσει - έστω κι αν απαιτεί υπομονή, σωστή οργάνωση και πιθανότατα… αμέτρητους φακέλους.

Ακόμα, η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ποιος έχει τον έλεγχο των χριστουγεννιάτικων δώρων στο σπίτι των Ομπάμα. «Όλοι παίρνουν δώρο, αλλά συνήθως εγώ είμαι αυτή που τα οργανώνει», είπε. Όταν ρωτήθηκε, αν ο σύζυγός της παίρνει καλά δώρα, η απάντηση που έδωσε ήταν καταφατική.

Όσο για το αν ο Μπαράκ Ομπάμα χρησιμοποιεί σύμβουλο για τις αγορές του, η Μισέλ Ομπάμα τον έδωσε «στεγνά», λέγοντας ότι ζητάει τη συμβουλή της στιλίστριάς της, Μέρεντιθ Κουπ. «Στα πρώτα χρόνια προσπαθούσε μόνος του. Άνοιγα το δώρο και σκεφτόμουν: “Οκ, τουλάχιστον προσπάθησες”», παραδέχτηκε γελώντας.



