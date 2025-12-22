Κάρλα Μπρούνι: Το συγκινητικό μήνυμά της προς όλες τις γυναίκες για τον καρκίνο του μαστού

«Παρά τις μάλλον επιθετικές παρενέργειές της, είμαι ευγνώμων στην επιστήμη που εφηύρε την ορμονοθεραπεία»

Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στα τέλη του 2019. Μετά από μια μάχη 5 ετών, μια μάχη που μόνο αν την έχει ζήσει κάποιος μπορεί να καταλάβει τη δύναμη ψυχής που απαιτείται για να συνεχίσεις, κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Η Κάρλα Μπρούνι, ανακοίνωσε μέσα από το προφίλ της στο Ιnstagram ότι ολοκλήρωσε την ορμονοθεραπεία της, μια θεραπεία που χρησιμοποιείται για την πρόληψη υποτροπών, και επανέλαβε την έκκλησή της προς τις γυναίκες να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο.

«Παρά τις μάλλον επιθετικές παρενέργειές της, είμαι ευγνώμων στην επιστήμη που εφηύρε την ορμονοθεραπεία: Προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή, η οποία είναι συχνή τα χρόνια που ακολουθούν τη διάγνωση», έγραψε η ίδια, αφού υποβλήθηκε σε αυτή την ιατρική θεραπεία, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στη θεραπεία του καρκίνου, για 5 χρόνια.

Ευχαρίστησε επίσης την ιατρική ομάδα που επέδειξε «ικανότητα» και «ανθρωπιά» κατά τη διάρκεια αυτής της «δοκιμασίας». «Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες που διαβάζουν αυτήν την ανάρτηση για άλλη μια φορά να μην διστάζουν να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν», συνέχισε η Κάρλα Μπρούνι.

«Πριν από τέσσερα χρόνια διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, ακολουθώ τη συνήθη διαδικασία για τη θεραπεία αυτού του είδους καρκίνου. Αλλά ήμουν τυχερή: Ο καρκίνος μου δεν ήταν ακόμα επιθετικός, επειδή δεν πρόλαβε να γίνει τόσο. Γιατί κάθε χρόνο, την ίδια ημερομηνία, κάνω μαστογραφία», έγραψε τότε η Κάρλα Μπρούνι στο Instagram. «Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση να κάνουν υπομονή, η ορμονοθεραπεία είναι μια αρκετά βαριά θεραπεία, αλλά η αποτελεσματικότητά της μπορεί να σας σώσει τη ζωή».