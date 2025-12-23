Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν γονείς για τέταρτη φορά

Η οικογένεια του τραγουδιστή και της τενίστριας μεγάλωσε κι άλλο. Λίγες ημέρες πριν το τέλος του 2025, ήρθε στη ζωή το τέταρτο παιδί τους.

Την πιο όμορφη έκπληξη επιφύλασσε το 2025 στον Ενρίκε Ιγκλέσιας και την Άννα Κουρνίκοβα, αφού υποδέχτηκαν στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ο τραγουδιστής και η τενίστρια έγιναν γονείς για τέταρτη φορά, όπως ανακοίνωσαν μέσα από τα social media τη Δευτέρα 22/12.

Δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία του μωρού τους, στην οποία το βλέπουμε να κοιμάται, έχοντας δίπλα του ένα αρκουδάκι, έγραψαν: «Ηλιαχτίδα μου 17-12-2025». Το ζευγάρι απέφυγε να αναφερθεί στο φύλο ή το όνομα του μωρού, προσπαθώντας να κρατήσει αυτές τις λεπτομέρειες εντός της ιδιωτικής σφαίρας.

Η Άννα Κουρνίκοβα ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων, που δεν είναι τόσο δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αναρτήσεις τους είναι συγκεκριμένες. Με μια γρήγορη ματιά στο προφίλ της, θα βρεις φωτογραφίες από την οικογενειακή ζωή, αλλά όχι ανακοινώσεις για σημαντικά γεγονότα - όπως αυτό του τέταρτου παιδιού.

Το love story του Ενρίκε Ινγκλέσιας με την Άννα Κουρνίκοβα

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα γνωρίστηκαν το 2001 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του video clip «Escape». Το καλοκαίρι του 2002 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια κοινή εμφάνιση στα MTV Video Music Awards. Οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία, παραμένουν ευτυχισμένοι μαζί.

Το 2017, ο τραγουδιστής και η τενίστρια έγιναν γονείς για πρώτη φορά, αποκτώντας τα δίδυμα παιδιά τους. Το 2020, γεννήθηκε το τρίτο παιδί τους και σήμερα, πέντε χρόνια μετά, η οικογενειακή ευτυχία ολοκληρώθηκε με τη έλευση του τέταρτου μέλους.

