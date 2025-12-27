Νέα αγωγή στον Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση

Αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση έστειλε ηθοποιός από την ταινία «Boo! A Madea Halloween» στον Τάιλερ Πέρι, ζητώντας αποζημίωση ύψους 77 εκατομυρρίων δολαρίων.

Ο Τάιλερ Πέρι βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα σοβαρή αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση, με κατήγορο τον ηθοποιό Μάριο Ροντρίγκεζ, που εμφανίστηκε στην ταινία του Πέρι «Boo! A Madea Halloween» το 2016. Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο Πέρι φέρεται να κακοποίησε επανειλημμένα τον Ροντρίγκεζ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Η αγωγή περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά, όπως αυτό του 2018, κατά το οποίο ο Πέρι φέρεται να «αγκάλιασε σφιχτά» τον Ροντρίγκεζ και να άρπαξε το γεννητικό του όργανο, ενώ προηγουμένως είχε κάνει σεξουαλικές προτάσεις στον ηθοποιό. Σε άλλο περιστατικό που φέρεται να συνέβη στην αίθουσα προβολών του σπιτιού του Πέρι, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε το χέρι του στο πόδι του Ροντρίγκεζ και να τρίβει το εσωτερικό του μηρού του, δίπλα στο γεννητικό του όργανο.

Ο Ροντρίγκεζ διεκδικεί από τον Πέρι και την Lionsgate, διανομέα της ταινίας, αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία αγνόησε τις καταγγελίες. Ο κατήγορος τερμάτισε την επικοινωνία με τον Πέρι το 2019, αλλά αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης συνέχισε να τον προσεγγίζει περιοδικά. Η απόφαση να κινηθεί νομικά ήρθε μετά την ανάγνωση της υπόθεσης του Ντέρεκ Ντίξον, άλλου ηθοποιού που είχε κατηγορήσει τον Πέρι για σεξουαλική παρενόχληση νωρίτερα μέσα στο 2025.

Σε δήλωση του δικηγόρου του, Αλεξ Σπίρο, ο Πέρι υποστηρίζει ότι η αγωγή είναι άλλη μια προσπάθεια από τον ίδιο δικηγόρο να επιτύχει χρηματική αποζημίωση μετά από αποτυχημένη υπόθεση νωρίτερα φέτος. Ο Ντίξον, που εμφανίστηκε στη σειρά «The Oval», ζητά τουλάχιστον 260 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι ο Πέρι τον άγγιξε ακατάλληλα, ενώ παράλληλα τον παρενοχλούσε σεξουαλικά μέσω μηνυμάτων που του έστελνε μέσα σε διάστημα πολλών χρόνων.

Ο δικηγόρος των κατηγορητών, Τζόναθαν Ντέλσατ, τόνισε ότι τα μηνύματα μεταξύ του Ροντρίγκεζ και του Πέρι ενισχύουν τους ισχυρισμούς τους και ελπίζει ότι η κριτική επιτροπή θα αποδώσει δικαιοσύνη. Η νέα αγωγή επισημαίνει επίσης ότι ο Ροντρίγκεζ θέλει να σταματήσει τον Πέρι από το να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να κακοποιεί άλλους ηθοποιούς, απαιτώντας νομική αναγνώριση και αποζημίωση για τα όσα υπέστη.