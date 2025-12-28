Άφησε την τελευταία της πνοή η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που έγινε διεθνές σύμβολο τη δεκαετία του 1950 και αργότερα αφοσιώθηκε στον ακτιβισμό, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Το Ίδρυμα Brigitte Bardot ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατό της, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια παγκοσμίου φήμης ηθοποιό και τραγουδίστρια που επέλεξε να εγκαταλείψει την λαμπρή καριέρα της για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην προστασία των ζώων και στο ίδρυμά της». Η ανακοίνωση δεν προσδιόρισε την ώρα ή τον τόπο του θανάτου.

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς γνωστή το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα», που έγραψε και σκηνοθέτησε ο τότε σύζυγός της Ροζέ Βαντίμ. Η ταινία την καθιέρωσε ως το αρχέτυπο «sex kitten» για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Μπαρντό ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική και επικεντρώθηκε σε πολιτική δράση, κυρίως στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, ενώ αργότερα η δημόσια στήριξή της στην ακροδεξιά γαλλική πολιτική σκηνή και οι προκλητικές δηλώσεις της οδήγησαν σε καταδίκες για ρατσιστικό λόγο.

getty images

Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι, η Μπαρντό μεγάλωσε σε μια ευκατάστατη καθολική οικογένεια και σπούδασε μπαλέτο στο διάσημο Conservatoire de Paris, ενώ παράλληλα εργάστηκε ως μοντέλο. Σε ηλικία μόλις 15 ετών εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle, γεγονός που της άνοιξε τον δρόμο για τον κινηματογράφο. Το 1952 παντρεύτηκε τον Ροζέ Βαντίμ και συμμετείχε σε μικρούς κινηματογραφικούς ρόλους, μέχρι που η ταινία Doctor at Sea το 1955 την έκανε γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

getty images

Η επιτυχία της ταινίας «Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα» την εκτόξευσε στη διεθνή σκηνή, καθιστώντας την ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εντυπωσιακά σύμβολα του γαλλικού κινηματογράφου. Παράλληλα, η Μπαρντό υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές του Zeitgeist της εποχής της, με επιρροή που ξεπερνούσε τα όρια της τέχνης και της μόδας.