Κέιτ Γουίνσλετ: “Οι πρώτες ερωτικές εμπειρίες μου στην εφηβεία ήταν και με αγόρια και με κορίτσια”

Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε για πρώτη φορά, πως στην εφηβεία της είχε φιλήσει τόσο αγόρια όσα και κορίτσια, γεγονός που τη βοήθησε στον ρόλο της στο «Heavenly Creature».

Κάθε συνέντευξη της Κέιτ Γουίνσλετ είναι και μια ξεχωριστή ιστορία. Άλλες φορές, δίνει τροφή για σκέψη και άλλες, εξομολογείται βιώματα και εμπειρίες που έχουν «γράψει» μέσα της κατά τη διάρκεια της πορείας της. Μετρώντας πάνω από 30 χρόνια καριέρας στην υποκριτική, έχει αποδείξει πως όταν το ταλέντο συναντά τη βαθιά θέληση και την όρεξη για δουλειά, μπορούν να συμβούν απίστευτα πράγματα. Η ίδια μπορεί να έχει αμφισβητηθεί ή να έχει δεχτεί σκληρή κριτική ανά περιόδους, ωστόσο ποτέ δεν έχασε την εμπιστοσύνη στον εαυτό της.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Κέιτ Γουίνσλετ αναφέρθηκε στα πρώτα βήματά της ως ηθοποιός και τον ρόλο της στην ταινία «Heavenly Creature», στην οποία υποδύθηκε ένα έφηβο κορίτσι, που είχε μια σχεδόν εμμονική φιλία με μια άλλη ανήλικη. Η ηθοποιός μίλησε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά, πως οι προσωπικές επιλογές της στην ερωτική ζωή της, τη βοήθησαν σημαντικά να φέρει εις πέρας αυτόν τον ρόλο. Όπως εξομολογήθηκε, οι «πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες της ήταν και με αγόρια και με κορίτσια».

Η εξομολόγηση της Κέιτ Γουίνσλετ για τις ερωτικές εμπειρίες της στην εφηβεία

«Θα μοιραστώ κάτι που δεν έχω πει ξανά δημόσια. Μερικές από τις πρώτες προσωπικές εμπειρίες μου ως έφηβη ήταν στην πραγματικότητα με κορίτσια. Είχα φιλήσει μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια, αλλά δεν είχα κατασταλάξει σε καμία από τις δύο κατευθύνσεις. Σε εκείνη τη φάση της ζωής μου ήμουν σίγουρα πολύ περίεργη», ανέφερε αρχικά η Κέιτ Γουίνσλετ στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Team Deakins. Τα προσωπικά βιώματά της ήταν εκείνα που τη βοήθησαν να καταλάβει τη βαθιά σύνδεση των δύο ηθοποιών της ταινίας, με αποτέλεσμα να έχει καλύτερη προσέγγιση του ρόλου της.

Getty Images @Robin L Marshall

«Νομίζω πως υπήρχε κάτι στη βαθιά, έντονη σύνδεση που είχαν αυτές οι δύο γυναίκες το οποίο καταλάβαινα σε πολύ βαθύ επίπεδο. Με ρούφηξε αμέσως ο κόσμος στον οποίο ζούσαν, ένας κόσμος που προφανώς κατέληξε να είναι τρομερά καταστροφικός και για τις δύο. Είχαν τεράστιες ανασφάλειες και ευαλωτότητες», κατέληξε η Κέιτ Γουίνσλετ αναφερόμενη σε αυτή τη δουλειά.

Να θυμίσουμε, πως η ταινία «Heavenly Creatures», που κυκλοφόρησε το 1994 σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον, ήταν η πρώτη δουλειά της Κέιτ Γουίνσλετ, για την οποία έλαβε θετικές εντυπώσεις. Ακολούθησαν οι ταινίες «Sense and Sensibility» και «Hamlet», προτού συστηθεί παγκοσμίως μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στον «Τιτανικό», το 1997.

