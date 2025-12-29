Ενρίκε Ιγκλέσιας - Άννα Κουρνίκοβα: Δημοσίευσαν φωτογραφία των 4 παιδιών τους, μετά τη γέννηση του νέου μέλους

Το τέλος του 2025 βρίσκει την οικογένεια του Ενρίκε Ιγκλέσιας και της Άννας Κουρνίκοβα μεγαλύτερη και σίγουρα πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα ανοίξαν ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή διαδρομή τους πριν την εκπνοή του 2025, αφού απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους. Το ζευγάρι επιθυμούσε να μεγαλώσει την οικογένειά του και αυτή η εξέλιξη πρόσφερε απεριόριστη χαρά σε όλα τα μέλη.

Τη χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψαν οι δυο τους μέσα από μια κοινή ανάρτηση στους λογαριασμούς τους στο Instagram. Το τέταρτο παιδί τους γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα ανακοίνωσαν την έλευση του λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Δεκεμβρίου.

Ο τραγουδιστής και η τενίστρια έχουν ήδη αποκτήσει τα δίδυμα, Λούσι και Νικόλα, που είναι οκτώ ετών, και τη Μαίρη, που είναι πέντε ετών. Όσον αφορά στο φύλο αλλά και στο όνομα του τέταρτου παιδιού, το ζευγάρι απέφυγε να δώσει κάποια πληροφορία στη δημοσιότητα, αφήνοντας ανοιχτό κάθε σενάριο.

Λίγες ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα δημοσίευσαν το πρώτο πορτρέτο με τα τέσσερα παιδιά τους. Και οι τρεις ακουμπούν το μικρότερο αδερφάκι τους και ποζάρουν στο φακό. «Οι ηλιαχτίδες μου», σημείωσε η υπερήφανη μαμά.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα γνωρίστηκαν το 2001 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του video clip «Escape». Το καλοκαίρι του 2002 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια κοινή εμφάνιση στα MTV Video Music Awards. Το 2017 γεννήθηκαν τα πρώτα παιδιά τους, το 2020 το τρίτο και το 2025 το τέταρτο.

