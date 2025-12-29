H υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον γιο της πριν πεθάνει
JTeam
29 Δεκεμβρίου 2025
Αμφιλεγόμενες εξομολογήσεις για την προσωπική της ζωή και τον μοναδικό της γιο είχε κάνει η Μπριζίτ Μπαρντό στο παρελθόν
Λεπτομέρειες για την αποξενωμένη σχέση της Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot) με το μοναδικό της παιδί επανήλθαν στο προσκήνιο μετά τον θάνατο της εμβληματικής Γαλλίδας σταρ.
Η Μπαρντό αφήνει πίσω της τον 65χρονο γιο της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, με τον οποίο είχε μια τεταμένη σχέση λόγω των δηλώσεών της στο παρελθόν ότι δεν ήθελε ποτέ να γίνει μητέρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια φάνηκε να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε δημόσια για το ρήγμα αυτό.
