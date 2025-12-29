H Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό - Δημοσίευσε φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό»

Την Κυριακή, 29/12 η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, πέθανε στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, σε ηλικία 91 ετών. Και η Κλόντια Σίφερ, είναι μία από τους πολλούς επώνυμους, οι οποίοι μέσα από τα social media απέτισαν φόρο τιμής στην ηθοποιό.

Συγκεκριμένα, μετά την είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό, η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram για να τιμήσει την πρωταγωνίστρια του «And God Created Woman», με την οποία η εμφάνισή της έχει συχνά συγκριθεί. Στη δημοσίευσή της, βλέπουμε φωτογραφίες της ίδιας από παλαιότερες φωτογραφίσεις της.

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφίσεις της», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Κλόντια Σίφερ. «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

O Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επαίνεσε την Μπαρντό για την «ενσάρκωση μιας ζωής ελευθερίας». «Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική φήμη της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα», έγραψε στο X. «Μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λάμψη. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα». Αλλού, αξιωματούχοι του Ιδρύματος Brigitte Bardot επαίνεσαν τη δέσμευση της Μπριζίτ Μπαρντό στην υπεράσπιση της καλής διαβίωσης των ζώων, ενώ ηγέτες της πόλης Saint-Tropez, της οποίας το σπίτι εδώ και πολύ καιρό, την αποκάλεσαν «λαμπερή πρέσβειρα».

