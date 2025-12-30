Δολοφονήθηκε η Ιμάνι Σμιθ από τον πατέρα του παιδιού της - Είχε υποδυθεί τη Νάλα στο “The Lion King”

Η Ιμάνι Σμιθ ήταν μόλις 26 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχασε τη ζωή της, μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Θύμα φονικής επίθεσης με μαχαίρι έπεσε η Ιμάνι Σμιθ - η νεαρή ηθοποιός που είχε συμμετάσχει στο μιούζικαλ της Disney «The Lion King» στο Broadway, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της κομητείας Middlesex στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι Αρχές στην πόλη Έντισον δέχτηκαν κλήση λίγο μετά τις 9:15 το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου, για περιστατικό μαχαιρώματος σε κατοικία στην οδό Grove Avenue. Οι αστυνομικοί, κατά την άφιξή τους, εντόπισαν την 26χρονη Ιμάνι Σμιθ με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η ίδια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Robert Wood Johnson, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 35χρονος Τζόρνταν Ντ. Τζάκσον-Σμολ, ο οποίος φαίνεται να μην έχει παραδεχτεί ακόμα τη γυναικοκτονία. Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, το θύμα και ο φερόμενος δράστης γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ το περιστατικό δεν χαρακτηρίζεται ως μια τυχαία πράξη βίας. Σύμφωνα με δήλωση του πατέρα της Ιμάνι Σμιθ, Ρόνι Χέλπερ, αυτός ο άντρας είναι ο πατέρας του τρίχρονου γιου της.

Ο Τζάκσον-Σμολ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και παράνομη κατοχή όπλου με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος και κρατείται στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Ενηλίκων της κομητείας Middlesex.

Ποια ήταν η Ιμάνι Σμιθ

Η Ιμάνι Σμιθ είχε εργαστεί στην παραγωγή του «The Lion King» στο Broadway την περίοδο 2011–2012, υποδυόμενη τον ρόλο της νεαρής Νάλα, σε ένα από τα μακροβιότερα μιούζικαλ στην ιστορία του θεάτρου, που κανείς ποτέ δεν θα ξεχάσει. Στη διαδικτυακή σελίδα GoFundMe, που δημιούργησε η θεία της, Κίρα Χέλπερ, η Ιμάνι Σμιθ περιγράφεται ως «μια ζωντανή, στοργική και εξαιρετικά ταλαντούχα προσωπικότητα», με την οικογένεια να σημειώνει ότι «είχε όλη τη ζωή μπροστά της».

Η υπόθεση της Ιμάνι Σμιθ έρχεται να υπενθυμίσει, ότι η γυναικοκτονία αποτελεί σοβαρό και διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βία κατά των γυναικών εξαιτίας του φύλου τους, συχνά από ανθρώπους που γνωρίζουν τα θύματά τους, όπως συνέβη και σε αυτή την τραγωδία, προσβάλλει τα ατομικά δικαιώματα και καταπατά τις ηθικές αξίες.

Σε πολλές χώρες του κόσμου, χιλιάδες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από άτομα του οικογενειακού ή στενού κοινωνικού τους περιβάλλοντος, γεγονός που καθιστά την πρόληψη και την προστασία των γυναικών επιτακτική ανάγκη. Ως πότε θα «χάνονται» γυναίκες, για να καταλάβουμε ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι προσωπικό πρόβλημα αλλά κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνική ευθύνη όλων μας;

