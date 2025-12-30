Το 2026 θα βρει τη Μπιγιονσέ δισεκατομμυριούχο - Οι δύο αποφάσεις που εκτόξευσαν την περιουσία της στα ύψη

Η Μπιγιονσέ, μάλλον, δεν έχει κανέναν λόγο να παραπονεθεί για το 2025, αφού μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη.

Το 2025 για κάποιους υπήρξε μια χρονιά γεμάτη συγκινήσεις και ευχάριστα νέα, ενώ για άλλους ένα από τα πιο δύσκολα έτη της ζωής τους. Η Μπιγιονσέ ανήκει ξεκάθαρα στην πρώτη κατηγορία, καθώς μετά την επιτυχία του άλμπουμ της «Cowboy Carter» και την τεράστια ανταπόκριση των fans της στην περιοδεία της «The Renaissance World Tour», εντάχθηκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.

Η pop star είδε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της να αυγατίζουν και την περιουσία της να εκτοξεύεται - γι’ ακόμη μια φορά - στα ύψη. Άντε και στα δικά μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Forbes, η Μπιγιονσέ κατάφερε να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, αποτελώντας τον πέμπτο καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας που καταφέρνει να πετύχει κάτι τόσο μεγάλο.

A bold pivot to country music led to the most successful concert tour in the genre’s history and helped Cowboy Carter lasso a 10-figure fortune—becoming just the fifth musician to do so.https://t.co/5iwNObQvV0 (Photo: Justin Sullivan/Getty Images) pic.twitter.com/jwhMyL1GkW — Forbes (@Forbes) December 29, 2025

Το σημείο που κάνει τη Μπιγιονσέ να ξεχωρίζει σε σύγκριση με όλους τους άλλους celebrities, που είδαν τις μετοχές τους να αυξάνονται το 2025, είναι πως τα έσοδά της προέρχονται μόνο από τη μουσική της και όχι από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αναμφίβολα, η απόφαση να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ, όπως και η επιλογή να κάνει περιοδεία με τα νέα τραγούδια της, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τέσσερις καλλιτέχνες που πέτυχαν τον ίδιο στόχο νωρίτερα, αυτοί είναι ο σύζυγος της Μπιγιονσέ, Jay Z, η Τέιλορ Σουίφτ - εντάξει, δεν είχαμε καμία αμφιβολία - ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Ριάνα, η οποία, ωστόσο άγγιξε το ένα δισεκατομμύριο κυρίως λόγω της εταιρείας καλλυντικών που διαθέτει.

Όπως αναφέρεται στο Forbes, στη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους καλλιτέχνες συγκαταλέγονται ακόμα οι: Τζέρι Σάινφελντ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Ντικ Γουλφ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τάιλερ Πέρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τάιγκερ Γουντς, Όπρα Γουίνφρεϊ, Πίτερ Τζάκσον, Μάτζικ Τζόνσον και Τζορτζ Λούκας.

