Το τεράστιο ποσό που κερδίζει κάθε μέρα η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από τα ηλεκτρονικά βιβλία του Χάρι Πότερ

Η γνωστή συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κερδίζει τεράστια ποσά κάθε μέρα από τα ηλεκτρονικά βιβλία του Χάρι Πότερ. Η εταιρεία της καταγράφει μεγάλη αύξηση στα κέρδη της

Ησυγγραφέας του Χάρι Πότερ Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κέρδισε 148.767 λίρες την ημέρα από τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων της σειράς, ενώ τον περασμένο Μάρτιο η εταιρεία της Pottermore Ltd είχε κύκλο εργασιών 54,3 εκατομμύρια λίρες, από 48,8 εκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Sun, περισσότερα από 41 εκατομμύρια λίρες προήλθαν από την «Αμερική» και 12 εκατομμύρια λίρες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

