Μελ Γκίμπσον - Ρόζαλιντ Ρος: Ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, μετά από 9 χρόνια σχέσης

Με μια λιτή ανακοίνωση, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος γνωστοποίησαν τον χωρισμό τους, μετά από εννέα χρόνια κοινής διαδρομής και την απόκτηση ενός παιδιού.

Λίγο πριν το τέλος του 2025, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η σεναριογράφος πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες, μετά από εννέα χρόνια που υπήρξαν ζευγάρι. Οι δυο τους απέκτησαν ένα παιδί, τον Λαρς, ο οποίος είναι σήμερα οκτώ ετών.

Η αποκάλυψη του χωρισμού τους έγινε μέσω μιας κοινής δήλωσης στο περιοδικό «People», στην οποία ανέφεραν: «Παρότι είναι λυπηρό να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε».

Η απόφαση του χωρισμού δεν αποτελεί πρόσφατο γεγονός, αφού ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος κατέληξαν σε αυτή την επιλογή πριν από περίπου έναν χρόνο. Επιθυμία και των δύο ήταν να διαμορφώσουν αρχικά το καινούργιο περιβάλλον του γιου τους και έπειτα να μοιραστούν δημόσια αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην προσωπική ζωή τους.

Ο 69χρονος ηθοποιός - σκηνοθέτης και η 35χρονη σεναριογράφος γνωρίστηκαν το 2014 μέσω κοινών φίλων και λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα ραντεβού. Το 2017, υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους. Μερικές ημέρες μετά, ο Μελ Γκίμπσον προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία του «Hacksaw Ridge».

Να σημειωθεί, πως ο Μελ Γκίμπσον έχει ακόμα οκτώ παιδιά.

