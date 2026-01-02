Νεκρή η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς - Βρέθηκε σε ξενοδοχείο ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Τραγωδία για τον διάσημο ηθοποιό Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η κόρη του, Βικτόρια, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Μια τραγική είδηση κάνει το γύρο του Χόλιγουντ και του κόσμου, καθώς η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του θρυλικού ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου 2026. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε κλήση για ιατρική βοήθεια στις 2:52 π.μ., όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την παροχή πρώτων βοηθειών από το προσωπικό και τους διασώστες, η 34χρονη διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο. Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου της παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία και ο ιατροδικαστής της πόλης διεξάγουν πλήρη έρευνα για το συμβάν.

Βικτόρια Τζόουνς - Μια ζωή ανάμεσα στα φώτα και την τέχνη

Η Βικτόρια γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1991 και από νωρίς φάνηκε να κληρονομεί την καλλιτεχνική φλέβα του πατέρα της. Έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία μόλις 11 ετών, με έναν μικρό ρόλο στην παγκόσμια επιτυχία του Τόμι Λι Τζόουνς, "Men in Black II" (2002). Λίγο αργότερα, συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά "One Tree Hill", ενώ το 2005 πρωταγωνίστησε στο γουέστερν "The Three Burials of Melquiades Estrada", το οποίο σκηνοθέτησε ο πατέρας της. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση της υποκριτικής, παρέμενε μια σταθερή παρουσία στο πλευρό του πατέρα της, συνοδεύοντάς τον συχνά σε διεθνή φεστιβάλ και πρεμιέρες, όπως στο Τόκιο και το Χόλιγουντ.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα της

Η σχέση της με τον Τόμι Λι Τζόουνς ήταν βαθιά και γεμάτη αλληλοσεβασμό, αν και ο ίδιος δεν δίσταζε να της φέρεται με επαγγελματική αυστηρότητα όταν δούλευαν μαζί. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του, ο ηθοποιός είχε διηγηθεί με χιούμορ μια ιστορία από τα γυρίσματα της ταινίας τους, όπου η 14χρονη τότε Βικτόρια αρνούνταν να σηκωθεί για το πρωινό γύρισμα. «Της είπα: "Αγάπη μου, αυτό είναι δουλειά". Αλλά δεν κουνιόταν. Οπότε, την απέλυσα!», είχε δηλώσει, συμπληρώνοντας όμως αμέσως μετά πόσο περήφανος ήταν για εκείνη, περιγράφοντάς την ως μια «εξαιρετική ηθοποιό» που μιλούσε άψογα ισπανικά. Από την πλευρά της, η Βικτόρια έδειχνε πάντα την υποστήριξή της στον πατέρα της, ποζάροντας με καμάρι δίπλα του σε κάθε μεγάλη του στιγμή.

Η οικογένεια και τα αδέλφια της

Η Βικτόρια ήταν η κόρη που απέκτησε ο Τόμι Λι Τζόουνς από τον δεύτερο γάμο του με την Κίμπερλι Κλόουλι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Εκτός από τη Βικτόρια, ο ηθοποιός έχει ακόμα έναν γιο, τον 42χρονο Όστιν Λέοναρντ Τζόουνς, ο οποίος ακολουθεί επίσης καριέρα στον χώρο της μουσικής και της υποκριτικής. Η οικογένεια Τζόουνς, που πάντα κρατούσε την προσωπική της ζωή μακριά από τα πρωτοσέλιδα, έρχεται τώρα αντιμέτωπη με αυτή την τραγωδία, ενώ φίλοι και συνάδελφοι από τον χώρο του κινηματογράφου στέλνουν τα συλλυπητήριά τους στον 79χρονο αστέρα.