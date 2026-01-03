Ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων μεταξύ Κλούνεϊ – Τραμπ: Η απάντηση του ηθοποιού μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου

Ο ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα σχόλια για τη γαλλική υπηκοότητα της οικογένειάς του.

Σε ακόμη ένα επεισόδιο της μακρόχρονης αντιπαράθεσής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε δημόσια στα αιχμηρά σχόλια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας από τον ίδιο, τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ και τα δίδυμα παιδιά τους. Η ανταλλαγή δηλώσεων ανέδειξε για άλλη μια φορά το βαθύ πολιτικό χάσμα ανάμεσα στον χολιγουντιανό ηθοποιό και τον 79χρονο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αφορμή δόθηκε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτήρισε «καλή είδηση» το γεγονός ότι οι Κλούνεϊ έγιναν Γάλλοι πολίτες. Στο ίδιο μήνυμα, ωστόσο, εξαπέλυσε επίθεση στο ζευγάρι, αποκαλώντας τους «δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών» και συνδέοντας τη Γαλλία με «σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας» λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής, την οποία συνέκρινε με εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε λίγες ημέρες αργότερα, με δήλωσή του στις 2 Ιανουαρίου που δημοσιεύθηκε από το The Hollywood Reporter. Με εμφανώς ειρωνικό τόνο, ο 64χρονος ηθοποιός δήλωσε: «Συμφωνώ απόλυτα με τον σημερινό πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», παραπέμποντας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα της υπηκοότητας. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στο άρθρο γνώμης που είχε γράψει ο Κλούνεϊ στην The New York Times τον Ιούλιο του 2024, στο οποίο καλούσε τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, μετά την αμφιλεγόμενη εμφάνισή του στο προεδρικό ντιμπέιτ του Ιουνίου. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι «εγκατέλειψε» τον Μπάιντεν και ότι υποστήριξε άλλες δημοκρατικές υποψηφιότητες, προβλέποντας την «μελλοντική τους ήττα».

Σε ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Κλούνεϊ «απέκτησε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική του παρά για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του», αμφισβητώντας ακόμη και τη σταρ ποιότητα της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Η σύγκρουση αυτή δεν είναι καινούργια. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει υπάρξει διαχρονικά ένθερμος επικριτής του Τραμπ και, μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, είχε δηλώσει ότι το όνομα Τραμπ θα καταλήξει στον «σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», συνδέοντάς το οριστικά με την έννοια της εξέγερσης.

Παρά τις σημερινές τους διαφορές, ο Κλούνεϊ έχει παραδεχτεί σε συνέντευξή του στο Variety ότι στο παρελθόν γνώριζε προσωπικά τον Τραμπ. «Μου τηλεφωνούσε συχνά, τον έβλεπα σε κλαμπ και εστιατόρια. Τουλάχιστον τότε. Όλα αυτά άλλαξαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ ζουν πλέον στη Γαλλία, επιλογή που, όπως έχει δηλώσει ο ηθοποιός, σχετίζεται και με την επιθυμία τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μακριά από την κουλτούρα του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με επίσημο διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύθηκε στο Journal officiel, η οικογένεια απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα τον Δεκέμβριο του 2025.