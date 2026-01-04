Σιγκούρνι Γουίβερ: Αποκάλυψε ποιος ήταν ο νεανικός της έρωτας - «Ελπίζω να είχαν πετάξει το γράμμα που του έστειλα»

Σε συνέντευξή της στον Στίβεν Κόλμπερτ ομολόγησε πως έγραψε κάποτε μια πεντασέλιδη ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον.

Μια απρόσμενα τρυφερή και ανθρώπινη στιγμή χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό η Σιγκούρνι Γουίβερ, κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert. Η αφορμή ήταν η προώθηση της νέας της ταινίας, «Avatar: Fire and Ash», ωστόσο η συζήτηση πήρε γρήγορα μια διαφορετική τροπή, όταν η 76χρονη ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον διαχρονικό της θαυμασμό προς τους Beatles — και ιδιαίτερα προς τον Τζον Λένον.

Η Γουίβερ αποκάλυψε ότι η αγάπη της για το θρυλικό συγκρότημα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία περίπου 12 ετών παρακολούθησε μία από τις ιστορικές συναυλίες των Beatles στο Hollywood Bowl της Καλιφόρνια, σε μια εποχή όπου η «Beatlemania» βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. «Δεν μπορούσες να ακούσεις τίποτα από τις κραυγές», είπε γελώντας, περιγράφοντας την εμπειρία που μοιράστηκαν εκατομμύρια έφηβοι στη δεκαετία του ’60.

Η συγκεκριμένη βραδιά έχει μάλιστα αποτυπωθεί στο ντοκιμαντέρ του Ρον Χάουαρντ, «The Beatles: Eight Days a Week», όπου, όπως αποκάλυψε η ίδια, μπορεί κανείς να διακρίνει τη νεαρή Σιγκούρνι ανάμεσα στο πλήθος. Με αυτοσαρκασμό περιέγραψε την εμφάνισή της: μαλλιά φτιαγμένα με κουτάκια μπύρας, ίσιωμα όλη μέρα και το «μοναδικό καλό φόρεμα» που διέθετε τότε.

Η μαγεία της βραδιάς δεν τελείωσε στη σκηνή. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι με μια φίλη της, είδαν τη λιμουζίνα των Beatles να περνά σε απόσταση αναπνοής. Ο Τζον Λένον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τους χαιρέτησαν από το παράθυρο, μια στιγμή που, όπως είπε, τις άφησε τόσο συγκλονισμένες ώστε πέρασαν την επόμενη μέρα ξαπλωμένες, κοιτάζοντας το ταβάνι.

Η πιο αποκαλυπτική ιστορία, ωστόσο, ήρθε όταν ο Στίβεν Κόλμπερτ τη ρώτησε αν είχε ζητήσει ποτέ αυτόγραφο από κάποιον διάσημο. Η Γουίβερ παραδέχτηκε ότι, αν και ντροπαλή, είχε εκφράσει τα συναισθήματά της με έναν πολύ πιο τολμηρό τρόπο: γράφοντας μια πεντασέλιδη ερωτική επιστολή στον ίδιο τον Τζον Λένον.

Σε λεβάντα χαρτί και με μωβ μελάνι, το γράμμα ξεκινούσε με το «Αγαπητέ Τζον…» και, όπως είπε γελώντας, το άφησε σε ένα εστιατόριο που σύχναζε ο μουσικός. Η ίδια δεν θυμάται πλέον το περιεχόμενο, αλλά δεν έκρυψε την αμηχανία της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να το πέταξαν».

Όσο για το γιατί ο Λένον ξεχώρισε στην καρδιά της, η Γουίβερ αποκάλυψε μια ιστορία που είχε διαβάσει σε περιοδικό θαυμαστών: ότι εργαζόταν κάποτε σε αεροδρόμιο και συνήθιζε να βάζει το παπούτσι του σε δίσκους με σάντουιτς για VIP, λίγο πριν σερβιριστούν. «Το βρήκα πολύ ωραίο», είπε, δείχνοντας πώς η νεανική έλξη συνδέθηκε με την αίσθηση αμφισβήτησης και το χιούμορ του Λένον.

Η αφήγηση αυτή ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της Γουίβερ — μακριά από την εικόνα της δυναμικής πρωταγωνίστριας ταινιών όπως «Alien», «Ghostbusters», «Gorillas in the Mist» και το σύμπαν του Avatar. Στη σκηνή του Κόλμπερτ, δεν ήταν η εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ, αλλά μια έφηβη που θυμόταν με αγάπη τη μουσική που σημάδεψε τη ζωή της.