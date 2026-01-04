Έντι Μέρφι: Ο λόγος που αποχώρησε πρόωρα από τα Όσκαρ το 2007 - «Δεν ήθελα να γίνω αυτός ο τύπος»

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει γιατί έφυγε από την 79η τελετή των Όσκαρ μετά την ήττα του, σε μια σπάνια εξομολόγηση.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πιο πολυσυζητημένη οσκαρική του υποψηφιότητα, ο Έντι Μέρφι ρίχνει νέο φως σε μια απόφαση που τότε είχε ερμηνευτεί ως ένδειξη απογοήτευσης ή θυμού. Η πρόωρη αποχώρησή του από την τελετή απονομής των Όσκαρ του 2007, μετά την ήττα του στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο, δεν ήταν αποτέλεσμα πικρίας, αλλά συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο σταρ των «Trading Places» και «Beverly Hills Cop» εξήγησε ότι δεν ήθελε να περάσει το υπόλοιπο της βραδιάς ως «ο τύπος που προκαλεί συμπόνια». Υποψήφιος για την ερμηνεία του ως Τζέιμς “Θάντερ” Έρλι στο μιούζικαλ «Dreamgirls», ο Μέρφι θεωρούνταν εκείνη τη χρονιά ένα από τα φαβορί, σε έναν ρόλο που σηματοδοτούσε μια σπάνια, δραματική στροφή στην καριέρα του.

Όταν όμως το Όσκαρ κατέληξε στον Άλαν Άρκιν για την ταινία «Little Miss Sunshine», η ατμόσφαιρα άλλαξε. Όπως περιγράφει ο ίδιος, αρκετοί συνάδελφοί του άρχισαν να τον πλησιάζουν με εμφανή αμηχανία και συμπάθεια. Ανάμεσά τους και ο Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος, σύμφωνα με τον Μέρφι, τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη σε μια σιωπηλή χειρονομία παρηγοριάς.

«Τότε σκέφτηκα: “Ω, όχι. Δεν θα είμαι αυτός ο τύπος όλη τη νύχτα”», θυμάται ο ηθοποιός.

«Δεν έφυγα οργισμένος. Απλώς δεν ήθελα να είμαι ο άνθρωπος που όλοι λυπούνται».

Η κατηγορία εκείνης της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με συνυποψήφιους τον Μαρκ Γουόλμπεργκ για το «The Departed», τον Τζάκι Ερλ Χέιλι για το «Little Children» και τον Ντζιμόν Χούνσου για το «Blood Diamond». Ωστόσο, ο ίδιος ο Μέρφι είχε προβλέψει τη νίκη του Άρκιν μήνες πριν.

Όπως αποκάλυψε, είχε παρακολουθήσει μια πρώιμη προβολή του «Little Miss Sunshine», κατόπιν πρόσκλησης του Τζεφ Κάτσενμπεργκ, πολύ πριν ξεκινήσει η οσκαρική κούρσα. Η ερμηνεία του Άρκιν τον είχε εντυπωσιάσει τόσο, που είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι από εκείνες τις ερμηνείες που κλέβουν το Όσκαρ κάποιου άλλου». Χρόνια αργότερα, σχολιάζει με χιούμορ: «Τελικά έκλεψε το δικό μου. Αν και, όχι — δεν νιώθω ότι μου το έκλεψε».

Η ταινία «Dreamgirls» είχε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 2007 και απέσπασε τρία αγαλματίδια: για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική, Καλύτερη Μίξη Ήχου και Καλύτερη Ηθοποιό σε Δευτερεύοντα Ρόλο, με τη Τζένιφερ Χάντσον να κάνει μια αξέχαστη οσκαρική νίκη.

Η εξομολόγηση του Έντι Μέρφι δεν επαναφέρει απλώς μια παλιά στιγμή της ιστορίας των Όσκαρ, αλλά προσφέρει και μια σπάνια ματιά στην ανθρώπινη πλευρά της βιομηχανίας: εκεί όπου η ήττα, όταν αντιμετωπίζεται με χιούμορ και αυτογνωσία, μπορεί να γίνει πράξη χαρακτήρα — και όχι πικρίας.