Ματ Ντέιμον: Μιλά για την πιο απαιτητική μεταμόρφωσή του - «Έχω να υπάρξω τόσο αδύνατος από το λύκειο»

Ο Ματ Ντέιμον έχασε σημαντικό βάρος φτάνοντας τα 75 κιλά για χάρη του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην νέα και πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι η προετοιμασία για τον ρόλο του Οδυσσέα στην επερχόμενη ταινία «Οδύσσεια» (The Odyssey) του Κρίστοφερ Νόλαν τον οδήγησε σε μια από τις πιο δραματικές σωματικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Σε εμφάνισή του στο podcast New Heights με τους Τζέισον και Τράβις Κελς, ο Αμερικανός σταρ είπε ότι το βάρος του έπεσε στα 75 κιλά, το χαμηλότερο που έχει φτάσει από την εποχή του λυκείου.

Ο 55χρονος ηθοποιός, που υποδύεται τον μυθικό ήρωα της ομηρικής επικής ποίησης, εξήγησε ότι ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να εμφανίζεται «λεπτός αλλά δυνατός» – μια εικόνα που απαιτούσε πολύ αυστηρή δίαιτα και έντονη προπόνηση. Ο Ντέιμον μάλιστα ανέφερε ότι σταμάτησε να καταναλώνει γλουτένη μετά από συζήτηση με τον γιατρό του, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του βάρους του, το οποίο πριν από την προετοιμασία κυμαινόταν μεταξύ 84 και 90 κιλών.

«Δεν ήμουν τόσο λεπτός από το λύκειο», είπε ο Ντέιμον στους παρουσιαστές, περιγράφοντας πόσο απαιτητικό ήταν το πρόγραμμα που ακολούθησε για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Νόλαν. Η προσέγγιση αυτή δείχνει μια αφοσίωση ανάλογη με εκείνη των επαγγελματιών αθλητών -κάτι που ο ίδιος τόνισε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Αυτή η σωματική μεταμόρφωση έρχεται σε αντιδιαστολή με προηγούμενες αλλαγές που είχε κάνει για ρόλους: στην ταινία The Informant! του 2009 είχε πάρει περίπου 13,6 κιλά «τρώγοντας σαν τρελός και πίνοντας μαύρη μπύρα», όπως είχε πει τότε ο ίδιος.

Η νέα αυτή παραγωγή του Νόλαν, βασισμένη στο ομηρικό έπος, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026. Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, με την ιστορία να ακολουθεί τα επικά κατορθώματα του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σε μια διαδρομή γεμάτη τεράστιες προκλήσεις και μυθικά πλάσματα.

Πέρα από τον Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, το καστ περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά ονόματα όπως Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Λουπίτα Νιόνγκο, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της παραγωγής ως ένα υποψήφιο blockbuster με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της «Οδύσσειας» είναι ότι πρόκειται να είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χόλιγουντ που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τεχνολογικές καινοτομίες που επιτρέπουν τη λήψη διαλόγων παρά τον θόρυβο αυτού του format. Η παραγωγή χρησιμοποίησε ειδικά σχεδιασμένα συστήματα για να μειωθεί ο θόρυβος και να διατηρηθεί η ποιότητα ήχου στις οικείες σκηνές.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εντυπωσιακές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, με σκηνές σε Ελλάδα, Ισλανδία, Μαρόκο, Ιταλία και Σκωτία, προσδίδοντας στην ταινία μια αίσθηση αυθεντικότητας και επικής κλίμακας που αναμένεται να καθηλώσει το διεθνές κοινό. «Φτάναμε εκεί και εγώ άρχιζα να γελάω», είπε ο Ντέιμον. «Σκεφτόμουν: “Κανείς δεν έχει δουλειά να γυρίζει εδώ! Φυσικά και ο Νόλαν θέλει να γυρίσει εδώ. Είναι λογικό”. Έχει μια υπέροχη ομάδα. Η ομάδα του είναι φοβερή. Και όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτή την ταινία. Στην πραγματικότητα, τελειώσαμε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία».

Η «Οδύσσεια» δεν είναι απλώς μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή· είναι επίσης ένα καλλιτεχνικό στοίχημα για τον Νόλαν και τους συντελεστές της, που φιλοδοξούν να μεταφέρουν το αρχαίο ελληνικό έπος στην οθόνη με τρόπο που τόσο οι κριτικοί όσο και οι θεατές θα θυμούνται για χρόνια.