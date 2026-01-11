Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

Ο Τζαν Γιαμάν έγινε γνωστός στη χώρα μας μέσα από την επιτυχημένη τουρκική σειρά “Φτερωτός Θεός”. Πώς βρέθηκε από το red carpet στα κρατητήρια της γειτονικής χώρας.

Η είδηση πως ο Τζαν Γιαμάν συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και κρατείται από τις τουρκικές αρχές, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ο ηθοποιός, με διεθνή καριέρα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κυκλώματος ναρκωτικών και πορνείας, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Ο 36χρονος δεν αποτελεί το μοναδικό γνωστό - στο ευρύ κοινό - όνομα, αφού οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν στον ρόλο που είχαν επώνυμα πρόσωπα στο εν λόγω κύκλωμα.

Μετά από πολύμηνη συλλογή στοιχείων, οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο σε συγκεκριμένα κέντρα διασκέδασης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στο ξενοδοχείο «Bebek», κατόπιν εντολής της Γενικής Εισαγγελίας, συλλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τον «Φτερωτό Θεό» - όπως ήταν ο τίτλος της τουρκικής σειράς, από την οποία έγινε γνωστός στην Ελλάδα.

Turkish actor Can Yaman among detainees in hotel, nightclub raids in İstanbul drug probe https://t.co/ccsRebrKvz — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) January 10, 2026

Ο Τζαν Γιαμάν κρατείται από τις τουρκικές αρχές

Όπως αναφέρεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στόχος των αρχών ήταν να εντοπίσουν παράνομες ουσίες - και τους χρήστες ή διακινητές τους. Παράλληλα, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος, τόσο του Τζαν Γιαμάν όσο κι άλλων επώνυμων προσώπων, γίνεται λόγος και για πορνεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sozcu, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σελέν Γκοργκιουζέλ, με τις κατηγορίες που διερευνώνται να αφορούν «κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών» και «παρότρυνση προσώπου στην πορνεία, διευκόλυνση της πρακτικής αυτής ή μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία».

Στη λίστα, συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του Τούρκου παραγωγού, Μουράτ Γιλντιρίμ. Οι εισαγγελείς ανέφεραν πως 36 άτομα έχουν ήδη φυλακιστεί, ενώ 26 είναι ο αριθμός των υπόπτων εμπλοκής στην υπόθεση.

Ο Τζαν Γιαμάν αναμένεται να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις - ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, συνεπώς θα υπάρξουν άμεσες εξελίξεις στην υπόθεση. Μπορεί ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του να βρισκόταν στα φώτα της δημοσιότητας λόγω της υποκριτικής του, ωστόσο τις τελευταίες ώρες τα δεδομένα έχουν αλλάξει.