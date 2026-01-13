Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ζέστανε την ημέρα μας: Οι πόζες με μπικίνι σε παραλία της Βραζιλίας

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο έφερε το καλοκαίρι με την ανάρτησή της, αυτή την παγωμένη χειμωνιάτικη ημέρα.

Τι κι αν στην Ελλάδα η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους μηδέν βαθμούς Κελσίου - σε κάποιες περιοχές, μάλιστα, το θερμόμετρο δείχνει υπό το μηδέν - η Αλεσάντρα Αμπρόσιο πηγαίνει κόντρα στον χειμώνα, ψηφίζοντας ξανά και ξανά καλοκαίρι. Το top model ταξίδεψε στη Βραζιλία, στην «καρδιά» του Ιανουαρίου, και χάρισε στους διαδικτυακούς φίλους της μερικά καλοκαιρινά «κλικ», εντυπωσιάζοντας με τις αναλογίες της.

Το πρώην αγγελάκι της Victoria Secret πόζαρε με το μπικίνι της εντός και εκτός θάλασσας, άλλοτε με το κοκτέιλ της και άλλοτε με τις φίλες της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τις διακοπές της. Στην πρώτη φωτογραφία, βλέπουμε την Αλεσάντρα Αμπρόσιο να τραβάει μια σέλφι χωρίς ίχνος μακιγιάζ, ενώ στις επόμενες παίζει με το νερό ή χαλαρώνει στην αμμουδιά.

Ήλιος, θάλασσα, βουτιές και χαλάρωση είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να ξεκινήσει δυναμικά η νέα χρονιά, πριν την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. «Το όμορφο νησί… Floripa», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας τον προορισμό των διακοπών της.

Σε αυτό το ταξίδι, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο απολαμβάνει τις ξέγνοιαστες στιγμές με τις φίλες της - επίσης μοντέλα - ωστόσο σε προηγούμενο ταξίδι της, ο φωτογραφικός φακός την είχε απαθανατίσει με τον σύντροφό της.

Από την άνοιξη του 2024, βρίσκεται σε σχέση με τον Αυστραλό σχεδιαστή κοσμημάτων, Μπακ Πάλμερ. Στην πρώτη επέτειό τους, το μοντέλο είχε δηλώσει στο «Us Weekly» για τον σύντροφό της: «Απλώς αγαπάμε τη ζωή στο έπακρο. Λατρεύουμε να περνάμε χρόνο μαζί και να απολαμβάνουμε κάθε μικρή στιγμή».