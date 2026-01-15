Αθωώθηκε η Κιάρα Φεράνι για το σκάνδαλο με το Pandoro - “Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης”

Μετά από δύο χρόνια αναμονής, η Κιάρα Φεράνι αθωώθηκε από το δικαστήριο του Μιλάνο για το πολυσυζητημένο σκάνδαλο με τα ιταλικά γλυκά - γνωστό ως Pandorogate.

Αίσιο τέλος είχε η νομική περιπέτεια της Κιάρα Φεράνι, καθώς η ιταλική δικαιοσύνη έκρινε πως είναι αθώα στην υπόθεση «Pandorogate». Η διάσημη ιταλίδα influencer, που κατηγορούνταν για υπεξαίρεση χρημάτων, δικαιώθηκε από το δικαστήριο του Μιλάνο, βάζοντας μια τελεία σε αυτόν τον «εφιάλτη», που την ταλαιπωρούσε εδώ και δύο χρόνια.

Να θυμίσουμε, πως η Κιάρα Φεράνι αντιμετώπιζε βαριές κατηγορίες για απάτη. Ειδικότερα, η επιχειρηματίας συμμετείχε σε μια διαφημιστική καμπάνια για το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό «Pandoro» και τα πασχαλινά αυγά «Dolci Preziosi» - τα έσοδα από την προώθηση των οποίων, θα χαρίζονταν σε φιλανθρωπικές δράσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο υποστηριζόταν πως δεν έγινε ποτέ, με τους ισχυρισμούς να αναφέρουν, ότι τα χρήματα κατατέθηκαν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της.

Τέλος οι κατηγορίες εις βάρος της Κιάρα Φεράνι - Κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο

Η Κιάρα Φεράνι κατηγορήθηκε, ότι παραπλάνησε το αγοραστικό κοινό, προκειμένου να βγάλει χρήματα, βάζοντας μπροστά τον όρο «φιλανθρωπίες». Και κάπως έτσι, παραπέμφθηκε σε δίκη και ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Δύο χρόνια μετά, η ιταλίδα influencer κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο και δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της γι΄αυτή την απόφαση. «Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο», ήταν η πρώτη δήλωση της Κιάρα Φεράνι.

Να σημειωθεί, πως η ιταλική ένωση καταναλωτών «Codacons» αποφάσισε πριν από περίπου έναν χρόνο να αποσύρει τη μήνυση κατά της Κιάρα Φεράνι, διότι η ίδια κατέβαλε το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις. Στην Ιταλία, μετά την εφαρμογή του νέου νόμου σχετικά με τις απάτες, δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία.

«Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης», είπε συγκινημένη στους δημοσιογράφους, μετά την ανακοίνωση του δικαστηρίου για την υπόθεσή της.

