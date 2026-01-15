Η Εμίλια Κλαρκ κατέρρευσε ψυχικά μετά το τέλος του Game of Thrones: «Ήταν η πρώτη φορά που είπα ότι πρέπει να σταματήσω»

Μιλώντας στους New York Times, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ότι το «Game of Thrones» θα γινόταν τέτοια επιτυχία, ούτε ότι θα κυριαρχούσε στην επαγγελματική της ζωή για εννέα χρόνια

Για πρώτη φορά από το τέλος του «Game of Thrones» το 2019, η Εμίλια Κλαρκ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τηλεοπτική σειρά. Στο δράμα εποχής του Ψυχρού Πολέμου, «Ponies», η Εμίλια Κλαρκ υποδύεται την Μπέα, τη σύζυγο ενός πράκτορα πληροφοριών, η οποία ξαφνικά γίνεται και η ίδια κατάσκοπος.

Αυτήν τη φορά, όμως, η αίσθηση είναι διαφορετική. Μάλιστα, η Eμίλια Κλαρκ δήλωσε σε συνέντευξή της στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, πως όταν έπαιζε την Ντενέρις Ταργκάριεν στο «Game of Thrones», δεν είχε πραγματικά χρόνο να αναλογιστεί πώς ένιωθε για όλη αυτή την εμπειρία. Ήταν μόλις ο τρίτος επαγγελματικός της ρόλος και, στα 22 της, την έκανε μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στον κόσμο. «Δεν υπήρχε ποτέ χρόνος να σταματήσω και να σκεφτώ τη σημασία όλου αυτού», είπε. «Δεν είχα ποτέ τη διορατικότητα να σκεφτώ: "Θα χρειαστείς ένα λεπτό για να το επεξεργαστείς"». Κάπου εδώ, να υπενθυμίσουμε ότι την περίοδο που έπαιζε στο «Game of Thrones», η Εμίλια Κλαρκ εντόπισε δύο φορές ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Η νέα της σειρά, το «Ponies», της φάνηκε τρομακτική μετά το «Game of Thrones». «Πρωταγωνιστικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά; Ξέρω τι σημαίνει αυτή η δέσμευση», είπε. Πρόσθεσε μάλιστα, πως ήξερε ότι η νέα της δουλειά θα ήταν διαφορετική όταν οι δημιουργοί της σειράς, Σουζάνα Φόγκελ και Ντέιβιντ Άιζερσον, της έδωσαν την επιλογή ανάμεσα σε δύο κεντρικούς χαρακτήρες: την Μπέα ή την ομόλογό της, την Τουάιλα, μια άλλη χήρα της CIA που έγινε πράκτορας.

Μιλώντας στους New York Times, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ότι το «Game of Thrones» θα γινόταν τέτοια επιτυχία, ούτε ότι θα κυριαρχούσε στην επαγγελματική της ζωή για εννέα χρόνια. Η τελευταία της υποχρέωση για τη σειρά ήταν τα βραβεία Emmy το 2019, λίγο πριν η πανδημία του κορωνοϊού σταματήσει τα πάντα. «Ήταν η πρώτη φορά στην επαγγελματική μου ζωή που σταμάτησα», είπε. «Έπαθα πλήρη ψυχολογική κατάρρευση. Ήταν λες και η χρονική στιγμή της πανδημίας ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή».

Είχε πολλά να επεξεργαστεί. Όχι μόνο την αστρονομική φήμη που της έφερε το «Game of Thrones», αλλά και τον θάνατο του πατέρα της το 2016, καθώς και τα δύο εγκεφαλικά ανευρύσματα που υπέστη το 2011 και το 2013, από τα οποία στάθηκε τυχερή που επέζησε. Αν και η πανδημία ήταν τρομερή, είπε πως με κάποιους τρόπους είναι ευγνώμων που συνέβη. «Με ανάγκασε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν θα απέφευγα για άλλα 10 χρόνια».

Η Εμίλια Κλαρκ στη συνέντευξή της, περιέγραψε τον εαυτό της ως «απόλυτα αποφασισμένη» να ζει σαν «κανονικός» άνθρωπος. «Ποτέ δεν καταφέρνω να γνωρίσω κάποιον για πρώτη φορά», είπε, «γιατί οι άλλοι δεν είναι ο εαυτός τους. Υπάρχει πάντα αυτό το άλλο πράγμα (η φήμη) που μπαίνει εμπόδιο στην επικοινωνία». Αυτό την απογοητεύει, όπως είπε, γιατί αυτό που την κινεί στη ζωή και τη δουλειά είναι η συνεργασία. «Ζω για τους ανθρώπους», σημείωσε. «Και μπορεί να είναι πολύ εκνευριστικό, γιατί όλη μου η δουλειά είναι η επικοινωνία. Και η μόνη στιγμή που καταφέρνω να το κάνω αυτό είναι όταν υποδύομαι κάποιον άλλον».