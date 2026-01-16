Η Τζόντι Φόστερ είπε ότι γλίτωσε από σεξουαλική κακοποίηση στο Hollywood, επειδή ήταν πολύ «επικίνδυνη» για να την αγγίξουν

«Ήμουν μέρος μιας διαφορετικής κατηγορίας ανθρώπων που είχαν δύναμη και ήμουν πολύ επικίνδυνη για να με αγγίξουν. Θα μπορούσα να είχα καταστρέψει καριέρες ανθρώπων»

Η Τζόντι Φόστερ ασχολείται με την υποκριτική από την ηλικία των 3 ετών, ξεκινώντας σε διαφημίσεις και στη συνέχεια εμφανιζόμενη σε τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Έχει ακόμα ουλές από τη στιγμή που ένα λιοντάρι την κατασπάραξε στα γυρίσματα μιας ταινίας της Disney όταν ήταν 9 ετών. Σήμερα, αν τη ρωτήσεις, θα σου πει ότι ένα κομμάτι του εαυτού τους έχει γίνει ανθεκτικό χάρη σε αυτά που έχει καταφέρει.

Το 1976, σε ηλικία 12 ετών, η Τζόντι Φόστερ πρωταγωνίστησε δίπλα στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Χάρβεϊ Καϊτέλ στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Taxi Driver». Η ερμηνεία της Φόστερ ως έφηβης ιερόδουλης στην ταινία προκάλεσε διαμάχες λόγω της ηλικίας της, αλλά οδήγησε και στην πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Παραμένει ευγνώμων για την εμπειρία της ταινίας, η οποία φέτος γίνεται 50 ετών. Μιλώντας στο NPR, μάλιστα, η ηθοποιός δήλωσε ότι είναι τυχερή «που ήμουν μέρος αυτής της χρυσής εποχής του κινηματογράφου τη δεκαετία του '70, μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες που έκανε ποτέ η Αμερική, οι σπουδαιότεροι σκηνοθέτες, οι ταινίες δημιουργών. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη που η μαμά μου επέλεξε αυτούς τους ρόλους για μένα».

Η ίδια, στη συνέντευξή της, μίλησε και για τη σεξουαλική κακοποίηση στο Hollywood, τονίζοντας πως υπήρξε τυχερή και «σώθηκε» από κακοποιητικά περιστατικά. «Υπήρχαν μικροεπιθέσεις, φυσικά. Όποιος βρίσκεται στον χώρο εργασίας έχει βιώσει μισογυνιστικές μικροεπιθέσεις», υποστήριξε και συνέχισε: «Αυτό είναι απλώς μέρος του να είσαι γυναίκα, σωστά; Αλλά τι με προστάτευσε από το να μην έχω αυτές τις κακές εμπειρίες, αυτές τις τρομερές εμπειρίες; Και αυτό που άρχισα να πιστεύω... είναι ότι είχα μια ορισμένη δύναμη μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Έτσι, μέχρι να έχω την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ήμουν μέρος μιας διαφορετικής κατηγορίας ανθρώπων που είχαν δύναμη και ήμουν πολύ επικίνδυνη για να με αγγίξουν. Θα μπορούσα να είχα καταστρέψει καριέρες ανθρώπων».

Συνεχίζοντας, η Τζόντι Φόστερ τόνισε ότι μπορεί απλώς «να οφείλεται στην προσωπικότητά μου, στο ότι είμαι άνθρωπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα κατά μέτωπο. Δεν λειτουργώ με τα συναισθήματά μου στην επιφάνεια, και αυτό με καθιστά δύσκολο στόχο συναισθηματικής χειραγώγησης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι θύτες χρησιμοποιούν ό,τι μπορούν για να χειραγωγήσουν. Αυτό είναι πιο εύκολο όταν κάποιος είναι μικρός ή αδύναμος. Αυτό ακριβώς είναι η αρπακτική συμπεριφορά: η χρήση εξουσίας για να μειώνεις και να κυριαρχείς».

