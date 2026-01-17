Μπέλα Χαντίντ: Το νέο κεφάλαιο στη ζωή της που εύχεται να μην κλείσει ποτέ

Στροφή στην υποκριτική έκανε το supermodel και πλεόν δηλώνει πως όνειρό της είναι να συνεχίσει την καριέρα της στον κινηματογράφο.

Η Μπέλα Χαντίντ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας, ετοιμάζεται να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα πέρα από τις πασαρέλες και τα εξώφυλλα περιοδικών. Το διάσημο supermodel πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά τρόμου του FX, με τίτλο «The Beauty», σε δημιουργία του Ράιαν Μέρφι, και δηλώνει ανοιχτά ότι θα επιθυμούσε να συνεχίσει την πορεία της στην υποκριτική και μετά από αυτό το πρότζεκτ.

Η Χαντίντ, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις συνεργασίες της με οίκους όπως οι Chanel, Dior και Versace, έχει εμφανιστεί περισσότερες από 30 φορές στα εξώφυλλα διεθνών εκδόσεων της Vogue και ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το British Fashion Council το 2022. Παρότι μέχρι σήμερα η καριέρα της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μόδα, τα τελευταία χρόνια κάνει δειλά αλλά σταθερά βήματα και στον χώρο της υποκριτικής, με μικρούς ρόλους στις σειρές «Ramy» και «Yellowstone».

Με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη, η Μπέλα Χαντίντ μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της όνειρα, δηλώνοντας:

«Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να ασχολούμαι με την υποκριτική μετά από αυτό. Είναι ένα όνειρό μου. Έχω φέρει την καλλιτεχνική μου πλευρά και τη δημιουργικότητά μου στο μόντελινγκ, αλλά τελικά μου αρέσει ο κινηματογράφος και η υποκριτική γενικά. Λατρεύω τους ηθοποιούς, γιατί μπορούν να υποδυθούν διαφορετικούς χαρακτήρες για τόσους διαφορετικούς ανθρώπους».

Ιδιαίτερη σημασία για την ίδια είχε και η συνεργασία με τον Ράιαν Μέρφι, έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης αμερικανικής τηλεόρασης. «Ο Ράιαν έχει απίστευτο μυαλό. Λατρεύω το μυαλό του και την καρδιά του. Είναι κάποιος που πραγματικά θαυμάζω όσον αφορά τη σκηνοθεσία και πιστεύω ότι φέρνει τη φαντασία σε τόσα πολλά πράγματα. Είμαι απλώς ευγνώμων που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο «The Beauty», η Χαντίντ υποδύεται –όχι τυχαία– ένα supermodel, ωστόσο η ίδια επισημαίνει ότι η εμπειρία των γυρισμάτων δεν είχε καμία σχέση με ό,τι έχει ζήσει μέχρι σήμερα στη μόδα. Όπως λέει, «η μοντελοποίηση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα σε αυτό το σετ — ήταν το ακριβώς αντίθετο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ».

Η σειρά αφηγείται μια σκοτεινή και προκλητική ιστορία γύρω από έναν δισεκατομμυριούχο τεχνολόγο, τον οποίο υποδύεται ο Άστον Κούτσερ. Ο χαρακτήρας του χτίζει μια αυτοκρατορία τρισεκατομμυρίων γύρω από ένα μυστηριώδες φάρμακο με το όνομα «The Beauty», το οποίο υπόσχεται απόλυτη ομορφιά και διανέμεται στα κορυφαία μοντέλα του κόσμου της μόδας. Το φάρμακο, που μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, έχει όμως τρομακτικές παρενέργειες, οδηγώντας τη σειρά να θέτει το ερώτημα: «Τι είστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε για την ομορφιά;».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Έβαν Πίτερς, Ρεμπέκα Χολ, Άντονι Ράμος και Τζέρεμι Πόουπ, ενώ μια εντυπωσιακή λίστα guest stars περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Μέγκαν Τρέινορ, Νικόλα Πελτζ Μπέκαμ, Πίτερ Γκάλαχερ και Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο. Τη σειρά συνδημιούργησε και συνυπέγραψε σεναριακά ο Μάθιου Χότζσον μαζί με τον Ράιαν Μέρφι.

Η πρεμιέρα του «The Beauty» είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με τα τρία πρώτα επεισόδια να κυκλοφορούν ταυτόχρονα και τα επόμενα να προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση. Για τη Μπέλα Χαντίντ, όμως, το στοίχημα φαίνεται να είναι μεγαλύτερο από μια απλή τηλεοπτική εμφάνιση: είναι η αρχή μιας πιθανής νέας καριέρας, μακριά από τα φώτα της πασαρέλας και πιο κοντά στη μεγάλη και μικρή οθόνη.