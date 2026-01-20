Για την Αμάντα Σάιφρεντ, το να κερδίσει Όσκαρ δεν είναι σημαντικό: “Θυμάσαι ποιος έχει κερδίσει τα τελευταία 10 χρόνια;”

Η Αμάντα Σάιφρεντ εξέφρασε ανοιχτά την άποψή της για τους νικητές των βραβείων Όσκαρ, υποστηρίζοντας πως η υποψηφιότητα είναι σημαντικότερη από τη νίκη.

Για τους περισσότερους ηθοποιούς, η στιγμή της νίκης ενός βραβείου Όσκαρ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες - αν όχι ονειρεμένες - στιγμές της καριέρας τους. Αν και λίγοι είναι, τελικά, εκείνοι που καταφέρνουν να ζήσουν αυτή την τιμή, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο κάθε χρόνο. Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένοι καλλιτέχνες, που έχουν υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική οπτική για το θέμα των βραβείων Όσκαρ, υποστηρίζοντας πως δεν το θεωρούν “λάβαρο” για την καριέρα τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Αμάντα Σάιφρεντ.

Η γνωστή ηθοποιός δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New Yorker, πως η νίκη ενός χρυσού αγαλματιδίου στην τελετή απονομής των Όσκαρ, δεν είναι κάτι που την απασχολεί. Για την ακρίβεια, όταν ρωτήθηκε αν είναι «σημαντικό» για εκείνη να κερδίσει ένα Όσκαρ, η απάντησή της ήταν αποστομωτική: «Όχι. Θυμάσαι εσύ ποιος κέρδισε τα τελευταία δέκα χρόνια;». Θέλοντας να τεκμηριώσει την άποψή της, η Αμάντα Σάιφρεντ, είπε: «Δεν είναι η νίκη που έχει σημασία, αλλά η υποψηφιότητα. Σε ωθεί μπροστά. Αυτό είναι γεγονός».

Η Αμάντα Σάιφρεντ εξηγεί, γιατί δεν θεωρεί τη νίκη Όσκαρ τόσο σημαντική

Δεδομένου ότι διανύουμε μία προ-οσκαρική περίοδο, η ηθοποιός διευκρίνισε, πως και μόνο η υποψηφιότητα για Όσκαρ είναι απίστευτα σημαντική για έναν καλλιτέχνη, αφού επιβεβαιώνει την αξία και το ταλέντο του. Η νίκη έρχεται σε δεύτερη μοίρα - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αμφισβητεί το μέγεθός της. «Χρειάζομαι μία ή δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ; Όχι, φυσικά και δεν χρειάζομαι. Θα ήταν υπέροχο; Φυσικά και θα ήταν. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Έχω φτάσει ως εδώ χωρίς Όσκαρ, γιατί να το χρειάζομαι τώρα;», αναρωτήθηκε.

Η Αμάντα Σάιφρεντ μπορεί στο παρελθόν να βρέθηκε υποψήφια για Όσκαρ, ωστόσο το γεγονός ότι δεν κέρδισε το βραβείο, δεν άλλαξε τη ζωή της. Αντίθετα, η αυτή καθ’ αυτή υποψηφιότητά της ήταν ένα σημαντικό σκαλί στη διαδρομή της. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «έχει ήδη αποδείξει, ότι μπορεί να κάνει δύσκολα πράγματα στην καριέρα της», συνεπώς κανένα βραβείο δεν θα της πρόσφερε κάτι περισσότερο.

SPLASH via Ideal Image

Όπως επισήμανε, το σημαντικό για έναν ηθοποιό είναι να παραμένει πιστός στις αξίες και στις ανάγκες, παρά τις διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν στην καριέρα του. Κλείνοντας, ανέφερε πως για εκείνη «κάθε είδος ταινίας αποτελεί μορφή τέχνης».

