Ντέιβιντ Μπέκαμ: Το έμμεσο σχόλιο για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά το "ποτάμι” αποκαλύψεων για τη σχέση τους

Μετά το δημόσιο ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ κατά της οικογένειάς του και την αποκάλυψη των αιτιών που έχουν έρθει σε ρήξη, ο Ντέιβιντ ανέλαβε να “ξελασπώσει” την αυτοκρατορία των Μπέκαμ.

Μπρούκλιν Μπέκαμ VS Οικογένεια Μπέκαμ: Στα άκρα η κόντρα των δύο πλευρών. Η απόφαση του 25χρονου να βγάλει στη φόρα τα… “άπλυτα” της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τους λόγους - που δεν ήταν ένας και δύο - που απομακρύνθηκε από την οικογένειά του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης της lifestyle κοινότητας τις τελευταίες ώρες. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγόρησε ευθέως τους γονείς του, ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση και τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, ισχυρίστηκε πως του ζήτησαν να απαρνηθεί τα οικονομικά δικαιώματα του ονόματός του πριν από τον γάμο, ενώ ανέφερε πως όλα αυτά τα χρόνια ελέγχουν τον Τύπο, πλάθοντας το προφίλ της τέλειας και αγαπημένης οικογένειας.

Ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ άνοιξε δημόσια τα χαρτιά του, εξηγώντας τους λόγους που δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με τους γονείς του. Η συνεχής προσπάθειά τους να ελέγξουν τη ζωή του και να τον περιορίσουν σε κουτάκια και κανόνες, έκανε τον Μπρούκλιν να αναλάβει την ευθύνη για τις επιλογές του και να σταθεί εναντίον τους. Ο ίδιος αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους η μητέρα του αποπειράθηκε να καταστρέψει τον γάμο τους, υποστηρίζοντας πως πήραν την απόφαση να ανανεώσουν τους όρκους τους με τη Νίκολα Πελτζ, ώστε να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις, αφού στο πάρτι του γάμου τους ένιωσαν ντροπή. Γενικότερα, ο 26χρονος άφησε να εννοηθεί, πως το μοναδικό ενδιαφέρον της οικογένειάς του είναι η βιτρίνα που έχει φτιάξει για τον κόσμο και πως θα έκανε τα πάντα για να μην σπάσει το γυαλί. Και να, που έσπασε.

Το σχόλιο του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά τις αποκαλύψεις του γιου του, Μπρούκλιν, για τη ρήξη στη σχέση τους

Λίγες ώρες μετά την "μπόρα" που προκάλεσε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο πατέρας του και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή CNBC Squawk Box, προκειμένου να μιλήσει για τη χρήση των social media από τους νέους και την επίδρασή τους στην ψυχική υγεία. Ενώ πριν από την έναρξη της εκπομπής αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον γιο του, κατά τη διάρκειά της έκανε ένα σχόλιο, που πολλοί θεώρησαν πως αποτελεί έμμεση απάντηση στον Μπρούκλιν Μπέκαμ. Ο ίδιος απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες και προσωπικές αποκαλύψεις, αλλά με αφορμή το θέμα της συζήτησης, τοποθετήθηκε, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Για την ακρίβεια, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είπε: «Πάντα μιλούσα για τα social media και τη δύναμή τους, τόσο για το καλό όσο και για το κακό. Για το κακό έχουμε μιλήσει, με όλα όσα μπορούν να δουν τα παιδιά σήμερα. Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει προσωπικά, ειδικά και με τα παιδιά μου, είναι ότι αν τα χρησιμοποιείς για τους σωστούς λόγους, μπορούν να έχουν τεράστια αξία. Εγώ μπόρεσα να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα και τους ακόλουθούς μου για τη UNICEF. Και ήταν το μεγαλύτερο εργαλείο για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με όσα συμβαίνουν στα παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Έπειτα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε μια ειδική αναφορά στα παιδιά του, που έχει αποκτήσει με τη Βικτόρια, λέγοντας: «Και προσπάθησα να κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου, να τα εκπαιδεύσω. Κάνουν λάθη, αλλά τα παιδιά επιτρέπεται να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν. Αυτό προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου. Κάποιες φορές πρέπει να τους αφήνεις να κάνουν αυτά τα λάθη».



