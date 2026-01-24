Κρις Νοθ εναντίον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση διέλυσαν μια φιλία δεκαετιών

Ο Κρις Νοθ αποκαλύπτει ότι η φιλία του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τελείωσε μετά την «επιζήμια» δημόσια αντίδρασή της στις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Ο Κρις Νοθ μιλά δημόσια για πρώτη φορά με τόση σαφήνεια για το τέλος της φιλίας του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μια σχέση που χτίστηκε επί δεκαετίες μέσα από τη συνεργασία τους στο «Sex and the City» και το sequel «And Just Like That». Σε απόσπασμα από επερχόμενο επεισόδιο του podcast «Really Famous With Kara Mayer Robinson», ο 71χρονος ηθοποιός δηλώνει ευθέως πως πλέον «δεν είναι φίλοι», αποδίδοντας τη ρήξη στην αντίδραση της Πάρκερ και των συμπρωταγωνιστριών της όταν ήρθαν στο φως οι κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του το 2021.

λέει ο Νοθ, περιγράφοντας ως «λυπηρή», «απογοητευτική» και «απρόσμενη» τη δήλωση που εξέδωσαν τότε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κρίστιν Ντέιβις. Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι το κείμενο της κοινής τους τοποθέτησης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από διαχείριση δημόσιας εικόνας και τονίζει ότι, πριν πάρουν θέση, θα περίμενε να τον καλέσουν και να ακούσουν τη δική του πλευρά. «Με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε δουλέψει μαζί τόσα χρόνια – τηλεφωνήστε μου για να σας πω την αλήθεια», φέρεται να λέει, σημειώνοντας ότι αυτό «δεν συνέβη» και πως η στάση τους «επηρέασε πραγματικά τα πάντα» στη ζωή του.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Νοθ ξέσπασαν τον Δεκέμβριο του 2021, όταν δύο γυναίκες, με ψευδώνυμα «Zoe» και «Lily», κατήγγειλαν σε ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter ότι ο ηθοποιός τις είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 2004 και το 2015. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ακόμη τρεις γυναίκες προέβαλαν επιπλέον κατηγορίες, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη κατακραυγή στα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Ο Νοθ αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «κατηγορηματικά ψευδείς» και δηλώνοντας ότι όλες οι επαφές ήταν συναινετικές, ενώ αμφισβήτησε και το timing της δημοσιοποίησής τους.

Οι επαγγελματικές συνέπειες ήταν άμεσες. Ο ηθοποιός απομακρύνθηκε από την A3 Artists Agency, ενώ η CBS και η Universal Television ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετέχει πλέον στη σειρά «The Equalizer», όπου είχε τακτικό ρόλο. Παράλληλα, σκηνή που είχε γυρίσει ως Mr. Big για το φινάλε της πρώτης σεζόν του «And Just Like That» κόπηκε από το HBO Max πριν από την προβολή της, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω δημόσια αντίδραση.

Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και η κοινή δήλωση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τις συμπρωταγωνίστριές της, στην οποία εξέφραζαν αλληλεγγύη προς τις γυναίκες που κατήγγειλαν τον Νοθ. «Είμαστε βαθιά λυπημένες για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που έχουν μιλήσει και μοιραστεί τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν και τις επαινούμε γι’ αυτό», ανέφεραν τότε, σε μια φράση που επανέρχεται τώρα ως σημείο-κλειδί στη διαφωνία τους.

Ο Νοθ, ωστόσο, θεωρεί ότι αυτή η δημόσια τοποθέτηση, χωρίς προηγούμενη προσωπική επικοινωνία μαζί του, σφράγισε το τέλος της φιλίας τους. «Αυτό που κερδίζεις είναι καλό: ξέρεις πού στέκονται οι άνθρωποι και ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι», λέει στο podcast, προσθέτοντας ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, ο ίδιος δεν θα είχε κινηθεί με τον ίδιο τρόπο. Παραδέχεται ότι η όλη υπόθεση ήταν «οδυνηρή» και ότι επηρέασε «τα πάντα», από την καριέρα μέχρι την προσωπική του ζωή.

Η ένταση ανάμεσα στους δύο πρώην τηλεοπτικούς συντρόφους αναζωπυρώθηκε πρόσφατα, όταν εντοπίστηκε σχόλιο του Νοθ κάτω από ανάρτηση στο Instagram που έγραφε «fuck SJP», σε αναφορά στα αρχικά της Πάρκερ. Ο ηθοποιός στη συνέχεια υποβάθμισε τη σημασία του σχολίου, χαρακτηρίζοντάς το «αυθόρμητο, ελαφρώς σαρκαστικό», όμως το στιγμιότυπο αρκούσε για να ξαναφέρει στο προσκήνιο τις φήμες για οριστική ρήξη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην USA Today το 2022, ο Νοθ είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως μπορεί να πει κάτι που να αλλάξει τη γνώμη του κοινού, ιδίως όταν η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη δημοσιότητα χωρίς να υπάρχει ποινική δίκη ή διαδικασία στην οποία να καταθέσει και να παρουσιάσει μάρτυρες. Είχε εκφράσει, επίσης, ανησυχία για το πώς όλη αυτή η κάλυψη θα επηρεάσει τα παιδιά του, σημειώνοντας ότι κάθε νέα αναφορά στις κατηγορίες «ανακυκλώνει» τον πόνο για την οικογένειά του.