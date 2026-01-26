Η Βικτόρια Μπέκαμ νιώθει “προδομένη” από τη συμπεριφορά του Μπρούκλιν - Αγαπά τη Νίκολα “σαν κόρη της”

Η Βικτόρια Μπέκαμ νιώθει θλίψη και στενοχώρια, μετά τους δημόσιους ισχυρισμούς του γιου της, Μπρούκλιν, για εκείνη και τον Ντέιβιντ. Όπως λέει, “πέρασε χρόνια με το να τον προστατεύει από σκοτεινές ιστορίες”.

Το drama των Μπέκαμ φαίνεται πως θα αποτελεί για καιρό ακόμα ένα από τα πιο hot θέματα της επικαιρότητας. Οι αποκαλύψεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τους λόγους που έχει αποστασιοποιηθεί από την οικογένειά του και οι ισχυρισμοί του ότι οι γονείς του προσπάθησαν επανειλημμένως να καταστρέψουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πέλτζ, προκάλεσαν αίσθηση στη lifestyle κοινότητα, με όλους να καταλαβαίνουν, πια πως η ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές μάλλον είναι οριστική. Η Βικτόρια Μπέκαμ, από την πλευρά της, νιώθει προδομένη.

Η Βικτόρια Μπέκαμ υποστηρίζει πως ο Μπρούκλιν και η Νίκολα «είναι παράλογοι»

Η πρώην τραγουδίστρια των «Spice Girls» θεωρεί πως ο γιος της την έχει αδικήσει και πως όλα όσα ισχυρίζεται είναι υπερβολικά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ακόμα, σύμφωνα με μια πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας Μπέκαμ, που μίλησε το περιοδικό «Mirror», η Βικτόρια Μπέκαμ θεωρεί πως τόσο ο Μπρούκλιν όσο και η Νίκολα «είναι παράλογοι». «Η Βικτόρια αισθάνεται προδομένη, γιατί έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους κάνει και τους δύο να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και αγαπά τη Νίκολα σαν να ήταν μία ακόμη κόρη της», ανέφερε αρχικά.

Victoria Beckham 'feels betrayed' after protecting Brooklyn from 'dark stories' was 'thrown back in her face' in his bombshell statement https://t.co/JCVFoOiNrC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 24, 2026

Προτεραιότητα της Βικτόρια Μπέκαμ αποτελούσε ανέκαθεν η οικογενειακή ένωση και ευτυχία, με την πηγή να δηλώνει πως «θα έκανε τα πάντα για να αποφύγει μια οικογενειακή ρήξη, αλλά θεωρεί ότι και οι δύο είναι παράλογοι». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις φορές που η οικογένεια στάθηκε στο πλευρό του Μπρούκλιν, προστατεύοντάς τον από την αρνητική δημοσιότητα: «είχε κινητοποιηθεί άμεσα για να υπερασπιστεί τον Μπρούκλιν, όταν κυκλοφόρησαν ιστορίες, όπως φήμες ότι συναναστρεφόταν με λάθος παρέες».

Getty Images

Σύμφωνα με άλλη πηγή, τόσο ο Ντέιβιντ όσο και η Βικτόρια είναι σοκαρισμένοι από την έκβαση των γεγονότων και προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση με διακριτικότητα, την ίδια στιγμή που η πλευρά του Μπρούκλιν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της και αρνείται να συμφιλιωθεί με την οικογένειά. Για την ακρίβεια, ο 25χρονος ανέφερε στην ανάρτησή του, πως πρώτη φορά νιώθει να έχει τον έλεγχο για τη ζωή του και να είναι ήρεμος, σε ένα περιβάλλον γεμάτο γαλήνη.

«Φοβούνται ότι θα χάσουν τον γιο τους και θα τον έπαιρναν πίσω στη στιγμή. Είναι μια δεμένη οικογένεια - απλώς με διαφορετικό τρόπο από την οικογένεια της Νίκολα», συμπληρώνει η ίδια πηγή. Το ζευγάρι μάλλον έχει συνειδητοποιήσει πως ξεπέρασε τα όρια - σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίζεται ο Μπρούκλιν Μπέκαμ - και προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να σώσει την κατάσταση, προστατεύοντας το όνομα από την αρνητική δημοσιότητα και τα κουτσομπολιά.

