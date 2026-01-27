Και πάλι single η Μπέλα Χαντίντ! Χώρισε από τον επί 2 χρόνια σύντροφό της, Αντάν Μπανουέλος

Η Μπέλα Χαντίντ και ο Αντάν Μπανουέλος έδωσαν τέλος στο τρυφερό ειδύλλιό τους, διαψεύδοντας όσους υποστήριζαν πως αυτή η σχέση θα έχει happy end.

Έρωτας ήταν και πάει: Μπέλα Χαντίντ και Αντάν Μπανουέλος δεν είναι πια ζευγάρι. Μετά από περίπου δύο χρόνια κοινής διαδρομής, πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους - είδηση που κάνει τον γύρο των διεθνών μέσων τις τελευταίες ώρες. Η αλήθεια είναι, πως αυτός ο χωρισμός εξέπληξε τους fans του supermodel, διότι όλοι περίμεναν πως η σχέση τους θα είχε happy end. Αντίθετα, το 2026 τους βρήκε να ιππεύουν τα άλογά τους χωριστά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μπέλα Χαντίντ και ο Αντάν Μπανουέλος, ο οποίος είναι ιππέας, γνωρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023 - τρεις μήνες μετά τον χωρισμό του μοντέλου από τον Μαρκ Κάλμαν. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Τέξας, χωρίς εκείνο, βέβαια, να επιβεβαιώνει τη σχέση του.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ήρθε η επιβεβαίωση μέσω μιας κοινής φωτογραφίες στο Instagram. Το ζευγάρι, αν και γενικότερα κρατούσε χαμηλό προφίλ, δεν απέφευγε τις κοινές εξόδους.

Τον περασμένο Μάιο, η Μπέλα Χαντίντ είχε εκφράσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα, παραχωρώντας συνέντευξη στη Vogue. «Ανυπομονώ να γίνω μαμά», είχε δηλώσει. Το μοντέλο εξομολογήθηκε πως δεν μεγάλωσε σκεπτόμενη τον γάμο, όμως η δημιουργία οικογένειας αποτελούσε πάντα επιθυμία της.

«Η Μπέλα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει θετική και να στρέψει αλλού την προσοχή της. Είναι απασχολημένη με τη δουλειά της και περνάει πολύ χρόνο με τους φίλους της. Ακόμα, επεξεργάζεται τον χωρισμό της, μιας και ήταν μια πολύ σοβαρή σχέση», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της.