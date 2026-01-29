Η Nicki Minaj είπε ότι είναι η «Νο1 θαυμάστρια» του Ντόναλντ Τραμπ: «Το μίσος των ανθρώπων δεν με επηρεάζει»

Όλο λάθος

Θα μπορούσε να είναι ΑΙ, αλλά όχι. Η Nicki Minaj όντως φίλησε τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτοαποκαλέστηκε η Νο1 θαυμάστριά του. Η ράπερ εμφανίστηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη και έδειξε τη βαθιά αφοσίωσή της στο MAGA, ανεβαίνοντας στη σκηνή και επαινώντας τον Τραμπ. Όλο λάθος.

«Είμαι η No1 θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», είπε. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο μισεί ο υπόλοιπος κόσμος τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τόσο περισσότερο θα τον υποστηρίζει η Nicki Minaj. «Το μίσος ή τα σχόλια των ανθρώπων δεν με επηρεάζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα, με παρακινεί να τον υποστηρίζω περισσότερο, και θα παρακινήσει όλους μας να τον υποστηρίζουμε περισσότερο», σημείωσε. «Δεν θα τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν με το να τον εκφοβίζουν και με τις εκστρατείες δυσφήμισης. Δεν θα πετύχει, εντάξει; Έχει μεγάλη δύναμη πίσω του, και ο Θεός τον προστατεύει».





Nicki Minaj: "I am probably the president's number one fan" pic.twitter.com/fwgLuxwyfQ — Aaron Rupar (@atrupar) January 28, 2026

Στο μεταξύ, η ράπερ δήλωσε ότι θα συνεισφέρει 150.000-300.000 δολάρια για τη χρηματοδότηση των λογαριασμών Τραμπ των θαυμαστών της. Οι λογαριασμοί, σύμφωνα με το Variety, είναι «ατομικοί λογαριασμοί συνταξιοδότησης του άρθρου 530Α από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι οποίοι θα καταθέσουν 1.000 δολάρια σε επενδυτικούς λογαριασμούς για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2025 και 2028» εάν οι γονείς εγγραφούν κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.



Η υποστήριξη της ράπερ προς τον πρόεδρο δεν ξεκίνησε τώρα. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Nicki Minaj μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη, προτρέποντας τον οργανισμό να «υπερασπιστεί τους χριστιανούς στη Νιγηρία». Αυτό συνέβη μετά την ανάρτηση της στο Twitter, στην οποία επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενη ότι αντιμετωπίζει «σοβαρά» τα θρησκευτικά ζητήματα στη Νιγηρία. Η αγάπη φαίνεται είναι αμοιβαία, ωστόσο, με τον Τζέι Ντι Βανς να παίρνει το μέρος της Nicki Minaj στη διαμάχη της με την Cardi B.

«Έχω τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό για τον πρόεδρό μας», είχε δηλώσει πριν καιρό, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. «Δεν ξέρω αν το γνωρίζει καν, αλλά έχει δώσει ελπίδα σε τόσους πολλούς ανθρώπους». Η Nicki Minaj συνέχισε: «Νεαροί άνδρες, έχετε καταπληκτικά πρότυπα όπως ο όμορφος, κομψός πρόεδρός μας, και έχετε καταπληκτικά πρότυπα όπως ο Τζέι Ντι Βανς, ο αντιπρόεδρός μας».

