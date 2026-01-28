Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ “έκοψε” μόλις ένα εισιτήριο στην πρεμιέρα. Κάτι πήγε πολύ λάθος

Με ανορθόδοξο τρόπο - θα μπορουσε να πει κανείς - ξεκίνησε το κινηματογραφικό ταξίδι του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ.

Όσο και να περιμέναμε ότι δεν θα πάει καλά, αυτό δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Melania» ξεκίνησε με τον πιο απρόσμενο τρόπο την κινηματογραφική διαδρομή του, καθώς για την πρώτη ημέρα προβολής του στο κεντρικό υποκατάστημα του Islington του Λονδίνου πουλήθηκε μόλις ένα - ναι, ένα - εισιτήριο. Και αυτή η είδηση μάλλον αποτελεί δείγμα της γενικότερης πορείας του, αφού σύμφωνα με τη Vue - τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αλυσίδα της Βρετανίας, οι πωλήσεις εισιτηρίων για το ντοκιμαντέρ κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η απόπειρα της Μελάνιας Τραμπ να αφηγηθεί μια προσωπική ιστορία μάλλον ναυάγησε, με τους απανταχού σινεφίλ να γυρίζουν την πλάτη στο ντοκιμαντέρ της. Πριν αναρωτηθείς, αν η δεύτερη ημέρα προβολής έχει καλύτερη πορεία, να σου μεταφέρουμε πως κρατήθηκαν μόλις δύο θέσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον αριθμό των εισιτηρίων που πωλούνται για τις προγραμματισμένες προβολές να μην ξεπερνάει τα δέκα. Αυτό, βέβαια, μπορεί να αλλάξει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, που έχει οριστεί η πρεμιέρα, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.

Γιατί το κοινό γύρισε την πλάτη στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Η αλήθεια είναι, πως σπάνια συναντάς τέτοια φαινόμενα. Όσο αμφιλεγόμενη κι αν είναι μια προσωπικότητα, πάντα υπάρχουν εκείνοι που θα παρακολουθήσουν την ταινία της, σχηματίζοντας τη δική τους άποψη. Για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, όλοι φαίνεται πως είχαν την ίδια άποψη και οι λόγοι είναι - μάλλον - γνωστοί. Πέρα από το «βαρύ» επίθετο και τις πολιτικές κατευθύνσεις της οικογένειας, η επιλογή να αναλάβει τη σκηνοθεσία ο Μπρεντ Ράτνερ - ο οποίος κατηγορήθηκε στο παρελθόν από πολλές γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση - έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρνητική πορεία του «Melania».

Παράλληλα, η κίνηση του Τζεφ Μπέζος να αγοράσει έναντι 40 εκατ. δολαρίων τα δικαιώματα του «Melania» μέσω της Amazon MGM Studios, ήταν ένα ακόμα «χτύπημα». Τέλος, οι επιλογές/δηλώσεις/απειλές του Ντόναλντ Τραμπ τους τελευταίους μήνες - ίσως να επηρέασαν τη γνώμη του κοινού. Αν και ο κόσμος είχε «αγκαλιάσει» το αυτοβιογραφικό βιβλίο της, που κυκλοφόρησε το 2024, για το ντοκιμαντέρ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά - παρά το γεγονός ότι η εταιρεία παραγωγής διέθεσε επιπλέον 35 εκατ. δολάρια για την καμπάνια προώθησης. Οι προβλέψεις για την πορεία του ντοκιμαντέρ στις ΗΠΑ είναι πιο αισιόδοξες από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία.

Τι πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ «Melania»

Το «Melania» εστιάζει στη ζωή της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ λίγες - αλλά κρίσιμες - μέρες πριν από την επανεκλογή του συζύγου της στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, η ταινία καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025, προσφέροντας behind-the-scenes στιγμιότυπα από τον τρόπο που οργανώνει την τελετή και επανέρχεται στην δημόσια ζωή. Παράλληλα, περιλαμβάνει υλικό από ιδιωτικές συνομιλίες, συναντήσεις και καθημερινές στιγμές που δεν έχουν προβληθεί πριν, με στόχο να δείξει μια άλλη πλευρά της.

Απ’ ότι φαίνεται, μέχρι στιγμής, αυτή η πλευρά της Μελάνια Τραμπ δεν ενδιαφέρει και πολλούς. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, όσοι βρέθηκαν στην avant προβολή του ντοκιμαντέρ στον Λευκό Οίκο, δεν βρήκαν κανένα ενδιαφέρον στο περιεχόμενό του. Ο χρόνος, λοιπόν, θα δείξει, αν και κατά πόσο θα έχει επιτυχία.