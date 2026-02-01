Μπέλα Χαντίντ: Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός της λίγες μέρες μετά τον χωρισμό τους

Ο Αντάν Μπανουέλος, πρώην σύντροφος της Μπέλα Χαντίντ, συνελήφθη στο Τέξας για δημόσια μέθη λίγο μετά τον χωρισμό τους.

Ο Αντάν Μπανουέλος, επαγγελματίας καουμπόης και πρώην σύντροφος της Μπέλα Χαντίντ, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Τέξας με την κατηγορία της δημόσιας μέθης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την 31η Ιανουαρίου 2026 στην κομητεία Parker, στην περιοχή Weatherford, κοντά στο Fort Worth, όπου ο Μπανουέλος οδηγήθηκε στο Parker County Jail. Σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής, αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα αφού κατέβαλε εγγύηση 386 δολαρίων, αναφέρει το Page Six.

Η σύλληψη του Μπανουέλος γίνεται σε στενό χρονικό πλαίσιο μετά την επιβεβαίωση της διάλυσης της σχέσης του με τη Χαντίντ, μετά από περίπου δύο χρόνια έντονης σχέσης. Η είδηση του χωρισμού είχε κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, με πηγές να περιγράφουν τη σχέση ως «ταραχώδη» με επαναλαμβανόμενες χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

Ο Μπανουέλος, 36 ετών, είναι γνωστός στον κόσμο των αλόγων ως κορυφαίος αναβάτης και εκπαιδευτής, με πολλές διακρίσεις στο άθλημα της cutting horse, και έχει ενταχθεί στο Hall of Fame της National Cutting Horse Association (NCHA). Η σχέση του με τη Χαντίντ είχε φέρει το όνομά του στο προσκήνιο της διεθνούς σόου-μπιζ, ιδιαίτερα καθώς η ίδια τού είχε δείξει δημόσια υποστήριξη σε διάφορα γεγονότα και διοργανώσεις.

Η σύλληψη για δημόσια μέθη, παρά το γεγονός ότι αποτελεί διοικητικό αδίκημα στο Τέξας και δεν εμπλέκει σοβαρότερα ποινικά αδικήματα μέχρι στιγμής, έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης λόγω της πρόσφατης διακοπής της σχέσης τους και της διασημότητας της Χαντίντ.

Το περιστατικό συνέβη λίγες μόλις ώρες μετά από μια κοινή βραδινή έξοδο, όπου η Χαντίντ και ο Μπανουέλος εμφανίστηκαν μαζί σε ένα τοπικό μπαρ, χορεύοντας και δείχνοντας κοντά, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα για το αν η σχέση είχε τερματιστεί πλήρως.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Μπανουέλος ούτε η Χαντίντ έχουν σχολιάσει δημόσια το γεγονός της σύλληψης ή τη σχέση τους, και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Parker δεν έχει προσφέρει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η Χαντίντ, που έγινε διεθνώς γνωστή ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της γενιάς της και έχει ένα ισχυρό προφίλ στον χώρο της μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει εστιάσει πρόσφατα στην επαγγελματική της ζωή και στις δημόσιες εμφανίσεις της μετά τον χωρισμό, σύμφωνα με αναφορές πηγών.