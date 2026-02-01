Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Σκρουτζ - Η μεγάλη επιστροφή και οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία

Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει με νέο ρόλο ως Σκρουτζ στη «Ebenezer: A Christmas Carol», ένα σπουδαίο κινηματογραφικό comeback.

Ο Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος στη νέα του κινηματογραφική δουλειά, «Ebenezer: A Christmas Carol», μια σκοτεινή, υπερφυσική διασκευή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς όπου υποδύεται τον διάσημο τσιγκούνη Εμπενέζερ Σκρουτζ.

Οι αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα, που δημοσιεύθηκαν στo Daily Mail, δείχνουν τον 63χρονο ηθοποιό με εντελώς μεταμορφωμένη εμφάνιση: φορώντας ένα μπλε μπροκάρ παλτό, μαύρο καπέλο και μακριές γκρίζες φαβορίτες, ενσαρκώνει έναν άνθρωπο που ζει στο περιθώριο και καλείται να αντιμετωπίσει τα λάθη του πριν ξαναγεννηθεί. Αντίστοιχα, η συμπρωταγωνίστριά του Άντρεα Ράιζμπορο εμφανίζεται ντυμένη ως πνεύμα των περασμένων Χριστουγέννων, με λευκό φόρεμα, περούκα και λευκούς φακούς επαφής για ένα πιο φαντασμαγορικό αποτέλεσμα.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Τι Γουέστ και με σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026 από την Paramount Pictures, σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες επιστροφές του Ντεπ στη μεγάλη οθόνη μετά από χρόνια που είχε απομακρυνθεί από μεγάλα στούντιο λόγω της πολυσυζητημένης δικαστικής του διαμάχης με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ το 2022.

Αυτό το κινηματογραφικό πρότζεκτ αποτελεί το πρώτο μεγάλο στούντιο φιλμ για τον Ντεπ μετά από αρκετές ανεξάρτητες παραγωγές και συμμετοχές σε διεθνή projects, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής ταινίας «Jeanne du Barry», Η συμμετοχή του στο «Ebenezer» έρχεται λίγα χρόνια μετά από μια δύσκολη περίοδο για τον ηθοποιό, με αρκετούς να θεωρούν ότι μπορεί να σηματοδοτήσει μια πραγματική επανεκκίνηση της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Το νέο αυτό κινηματογραφικό έργο ενώνει ένα all-star καστ, με επιπλέον συμμετοχές όπως ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν, η Daisy Ridley της σειράς Star Wars, ο Ρούπερτ Γκριντ από το Harry Potter, ο Sam Claflin (The Hunger Games), καθώς και χαρακτήρες από άλλες δημοφιλείς σειρές και ταινίες, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον και πολυσύνθετο σύμπαν χαρακτήρων.

Το έργο ακολουθεί πιστά το πνεύμα του κλασικού μυθιστορήματος, το οποίο αφηγείται την ιστορία του Σκρουτζ, ενός ηλικιωμένου και πλούσιου αλλά παγωμένου στην καρδιά άνδρα, ο οποίος την παραμονή των Χριστουγέννων δέχεται επισκέψεις από τα πνεύματα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Μέσα από αυτά τα υπερφυσικά ταξίδια, ο Σκρουτζ καλείται να αναμετρηθεί με τις πράξεις του και να βρει μια νέα κατανόηση για τη ζωή και την ανθρώπινη σύνδεση — στοιχεία που έχουν κάνει το έργο ένα διαχρονικό σύμβολο λύτρωσης και μεταστροφής.

Παράλληλα, η παραγωγή του «Ebenezer» βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με μια άλλη κινηματογραφική εκδοχή του ίδιου έργου που αναπτύσσει η Warner Bros., σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Έγκερς και με πιθανό πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, γεγονός που δείχνει πόσο δυνατή είναι η απήχηση του κλασικού αφηγήματος στη σύγχρονη κουλτούρα.

Εκτός από τον ρόλο του Σκρουτζ, ο Depp έχει επίσης εξασφαλίσει ρόλο στην ταινία δράσης «Day Drinker» με την Πενέλοπε Κρουζ, δείχνοντας ότι η σταδιοδρομία του συνεχίζει να επεκτείνεται σε διαφορετικά είδη και κινηματογραφικές μορφές.