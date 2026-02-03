Η Κρίστεν Στιούαρτ μίλησε ανοιχτά για το coming out της: “Δεν ήθελα να συντηρώ ένα σύστημα που αποκλείει ανθρώπους”

Η Κρίστεν Στιούαρτ μοιράστηκε τους λόγους που την οδήγησαν στην αποκάλυψη της σεξουαλικής της ταυτότητας, δηλώνοντας πως πήγε “κόντρα” σε όσους τη συμβούλευαν να εγκλωβιστεί πίσω από την ταμπέλα του straight ατόμου.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το «The Twilight Saga», με την πρώτη ταινία να κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2008. Σε ηλικία 18 ετών είδε τη ζωή της να αλλάζει ριζικά: η δημοσιότητα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, ενώ η ίδια εξελίχθηκε σε ηθοποιό «πρώτης γραμμής», αναλαμβάνοντας σημαντικούς ρόλους στη μεγάλη οθόνη. Τα τελευταία χρόνια, έχει βρεθεί στο επίκεντρο του σχολιασμού και λόγω της προσωπικής ζωής της. Το 2017, η ηθοποιός πήρε την απόφαση να κάνει coming out, μιλώντας ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της. Εδώ και περίπου έξι χρόνια βρίσκεται σε σχέση με την Ντίλαν Μέγερ, με την οποία παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2025 σε μια ιδιωτική τελετή.

Σε συνέντευξή της στο ABC News Live Prime, η Κρίστεν Στιούαρτ έκανε μια αναφορά στην προσωπική ζωή της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να κάνει coming out. Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια και ευθύτητα, γκρεμίζοντας ταμπού και προκαταλήψεις που εξακολουθούν να βαραίνουν την εποχή μας. Στο απόσπασμα που εξασφάλισε το People, η ίδια παραδέχεται αρχικά: «Δεν επρόκειτο τόσο για το να μοιραστώ λεπτομέρειες της σχέσης μου, όσο για το να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο να ζουν τη ζωή τους, επειδή κρύβονται».

Kristen Stewart Says She Chose to Come Out in 2017 Because She Didn't Want to 'Live a Partial Life' (Exclusive) https://t.co/waMPvAzFrC — People (@people) February 2, 2026

Στη συνέχεια, η Κρίστεν Στιούαρτ αποκάλυψε, πως πίσω στο 2017 υπήρξαν άνθρωποι που την απέτρεψαν από το να αναφερθεί δημόσια στη σεξουαλικότητά της, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια αποκάλυψη θα επηρέαζε την καριέρα της. Εκείνη, ωστόσο, ήταν ανένδοτη. Αδυνατούσε να γίνει κομμάτι ενός συστήματος, που άφηνε στο περιθώριο μια κατηγορία ανθρώπων. «Έχω βιώσει διαφορετικές οπτικές και έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους που γνώριζα, αγαπούσα και εμπιστευόμουν - και ακόμη εμπιστεύομαι - οι οποίοι σκέφτονταν: “Η καριέρα σου θα πήγαινε καλύτερα αν δεν έβγαινες έξω κρατώντας το χέρι της φίλης σου”. Και εγώ τους απάντησα: “Δηλαδή θέλετε να ζω μια μισή ζωή; Και θέλετε να στηρίζω, να διαιωνίζω και να συντηρώ ένα σύστημα που αποκλείει ανθρώπους;”. Αυτό απλώς δεν μπορώ να το κάνω».

Getty Images @WWD

Γυρνώντας τον χρόνο στις αρχές της καριέρας της, όταν η ερωτική σχέση της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον (σ.σ τον συμπρωταγωνιστή της στις ταινίες του Twilight Saga) είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της lifestyle κοινότητας, η ίδια εξήγησε πως αυτό ήταν προφανές να συμβεί. Ειδικότερα, η Κρίστεν Στιούαρτ δήλωσε: «Δεν ήθελα να γίνω μέρος ενός κόμικ. Αυτό που δεν ήθελα, όμως, ήταν να κρυφτώ από τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Θέλω να τον ορίσω, θέλω να τον κάνω πιο ανοιχτό και πιο αποδεκτό. Και έτσι σκέφτηκα ότι ήταν απαραίτητο για μένα - κρατούσα ήδη το χέρι της φίλης μου δημόσια».

Η ηθοποιός υπογράμμισε, πως η κίνησή της να εμφανιστεί δημόσια με τη σύντροφό της, επιβεβαιώνοντας έτσι ανοιχτά τη σχέση τους, ίσως να άνοιξε την πόρτα και σε άλλους ανθρώπους να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά τους - απεγκλωβισμένοι από τις ταμπέλες και τα κοινωνικά στερεότυπα. «Θέλω οι άνθρωποι να με γνωρίζουν. Ένιωθα ότι ήδη με γνώριζαν, οπότε δεν χρειαζόταν να συμπληρώσω τα κενά. Εκείνη τη στιγμή, όμως, έμοιαζε με μια δήλωση που ίσως άνοιγε τις πόρτες και για άλλους ανθρώπους», κατέληξε.

