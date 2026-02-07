Ο τηλεοπτικός “Τεντ Μόμπσι” έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς - «Είμαι τόσο ευγνώμων»

12 χρόνια μετά το φινάλε του "How I met your mother", ο Τζος καλωσορίζει το πρώτο του παιδί.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζος Ραντόρ, ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του Τεντ Μόσμπι στη δημοφιλή σειρά How I Met Your Mother, ανακοίνωσε με συγκινητικό τρόπο ότι έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Αυτός και η σύζυγός του, Τζορντάνα Τζέικομπς, καλωσόρισαν ένα υγιέστατο αγοράκι «πριν από μερικούς μήνες», όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Instagram στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Σε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες που συνόδευαν την ανακοίνωση, ο 51χρονος ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία της πατρότητας με ενθουσιασμό και ρομαντισμό. Ανάμεσα στις εικόνες εμφανίζεται να κρατάει το νεογέννητο κοντά στο πρόσωπό του, το μωρό να ακουμπάει πάνω σε μια κιθάρα, καθώς και μια φωτογραφία της Τζορντάνα σε νοσοκομειακό κρεβάτι μετά τη γέννα.

«Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι το εξής: Το χαμόγελό του φωτίζει το δωμάτιο. Είναι πολύ παρατηρητικός και στοχαστικός. Μένει γοητευμένος όταν του παίζω τραγούδια στην κιθάρα. Θεωρεί ότι η λέξη ‘baba ghanoush’ είναι ξεκαρδιστική», έγραψε ο Ραντόρ, περιγράφοντας με χιούμορ και αγάπη τα πρώτα χαρακτηριστικά του γιου του.

Παρά το γεγονός ότι το όνομα και η ακριβής ημερομηνία γέννησης του μωρού δεν έχουν γίνει ακόμη δημόσια γνωστά, ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα συγχαρητήρια που δέχτηκε από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, αναφέροντας ειδικά τα τρυφερά μηνύματα που δέχτηκε από την ηθοποιό Ρέιτσελ Ζέγκλερ και άλλους.

Ο Τζος Ραντόρ και η Τζορντάνα Τζέικομπς, που είναι κλινική ψυχολόγος, παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2024, ύστερα από μια ρομαντική σχέση που ξεκίνησε το 2022 όταν γνωρίστηκαν σε ένα retreat διαλογισμού στη Νέα Υόρκη. Η σχέση τους είχε ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των μέσων όταν ο Ραντόρ μοιράστηκε εικόνες από το χιονισμένο τους γάμο σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, περιγράφοντας το γεγονός ως «μια καταπληκτική, υπέροχη και γεμάτη ευγνωμοσύνη στιγμή».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2024, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την ευτυχία του με την έγγαμη ζωή, λέγοντας πως του αρέσουν «τα πρωινά και τα βράδια» που περνούν μαζί ως ζευγάρι — στιγμές που τώρα αποκτούν νέο νόημα με την άφιξη του παιδιού τους.

Ο Ραντόρ, που πέρα από τηλεοπτικός σταρ είναι και μουσικός αλλά και δημιουργός podcast, έχει μάλιστα μοιραστεί νωρίτερα την είδηση με τους ακροατές του podcast How We Made Your Mother, που παρουσιάζει μαζί με τον συνδημιουργό της σειράς Craig Thomas, πριν την επίσημη ανακοίνωση στο Instagram.

Η είδηση της πατρότητας έρχεται 12 χρόνια μετά το φινάλε του How I Met Your Mother, μιας σειράς που καθηλώνει ακόμα το κοινό με τη μοναδική της αφήγηση για την αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τώρα, στην πραγματική ζωή, ο Ραντόρ ξεκινά το δικό του κεφάλαιο, έτοιμος —όπως είπε με χιούμορ— να πει στο παιδί του «πώς γνώρισε τη μητέρα του».