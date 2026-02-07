Ο Έλτον Τζον κατηγορεί τη Daily Mail για «απαράδεκτη» παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής

Ο Έλτον Τζον και ο Ντέιβιντ Φέρνις κατηγορούν την Daily Mail για παραβίαση ιδιωτικών δεδομένων, υποκλοπές και πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία χωρίς την άδειά τους.

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής Έλτον Τζον εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου στις 6 Φεβρουαρίου 2026 για να καταθέσει ενώπιον της Δικαιοσύνης κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), του εκδότη της Daily Mail και της Mail on Sunday. Μαζί με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, ο Τζον συμμετέχει σε μια ομάδα επτά υψηλού προφίλ ενάγοντων που κατηγορούν τον εκδότη για σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής.

Ο 78χρονος τραγουδιστής περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου την συμπεριφορά του μέσου ενημέρωσης ως «απαράδεκτη» και «κατώτερη ακόμη και από τα πιο βασικά πρότυπα ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Ισχυρίστηκε ότι η εφημερίδα δημοσίευσε πληροφορίες για την υγεία του και προσωπικά του ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για την υγεία του και τη γέννηση του πρώτου γιου τους, Zachary, οι οποίες, όπως είπε, προήλθαν από παράνομα αποκτηθέντα δεδομένα.

Ο Τζον δήλωσε ότι έμαθε πως ιδιωτικοί ντετέκτιβ είχαν πιθανώς υποκλέψει τηλεφωνικές κλήσεις στο σπίτι του και είχαν πρόσβαση σε πολύ προσωπικές πληροφορίες. Παρά τις ισχυρές κατηγορίες, το ANL αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι τα άρθρα βασίστηκαν σε νόμιμες πηγές, όπως δημόσιες δηλώσεις, δημοσιογραφικές διαρροές και προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπων.

Η αγωγή περιλαμβάνει δέκα άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2000 και 2015 και τα οποία, σύμφωνα με τον Τζον και τον Φέρνις, βασίζονται σε προσωπικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους, όπως υποκλοπή σταθερών τηλεφωνικών γραμμών, πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία και λεπτομέρειες σχετικά με θέματα αναπαραγωγής της οικογένειας.

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στη δίκη είναι ότι η Daily Mail φέρεται να είχε στην κατοχή της το πιστοποιητικό γέννησης του μικρού Zachary πριν οι ίδιοι οι γονείς του το λάβουν, γεγονός που ο Τζον περιέγραψε ως «βαθιά ανησυχητικό» και «εξαιρετικά επεμβατικό».

Ο ίδιος σημείωσε ότι αρχικά δεν είχε αντιδράσει στα άρθρα όταν δημοσιεύτηκαν, επειδή δεν υποψιαζόταν τον τρόπο με τον οποίο είχαν αποκτηθεί οι πληροφορίες. Ωστόσο, μόλις ενημερώθηκε από στενούς φίλους, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Elizabeth Hurley, για ισχυρισμούς ότι ιδιωτικοί ντετέκτιβ είχαν παραβιάσει την ιδιωτική του ζωή, αποφάσισε να κινηθεί νομικά.

Ο Φέρνις, από την πλευρά του, κατηγόρησε την Daily Mail και για «στερεότυπη και μεροληπτική» κάλυψη, υποστηρίζοντας ότι είχε χρησιμοποιηθεί άδικα η προσωπική τους ζωή για να δημιουργηθούν δηλητηριώδη άρθρα που βασίζονταν σε πληροφορίες που, όπως είπε, «είναι προφανές ότι αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο».

Η υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει και άλλες διασημότητες όπως τον πρίγκιπα Χάρι και τη Ντορίν Λόρενς, συνεχίζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νομικές επιχειρηματολογίες για το αν οι πρακτικές της ANL ήταν νόμιμες ή όχι και υπό ποιες συνθήκες αποκτήθηκαν οι αμφισβητούμενες πληροφορίες.